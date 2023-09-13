В России работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная дума. Тюмень, депутат, деловой стиль, бизнесмен, пиджак, предприниматель, руководитель, директор, деловой этикет
Работодателям Забайкалья будут выплачивать деньги за трудоустройство участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Забайкальском крае работодателям, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, будут выплачивать субсидии в размере 76 129 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александо Осипов.

«Министерству экономического развития Забайкальского края обеспечить доведение информации [работодателей] о возможности получения <…> субсидий в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [участников СВО] <…> в целях трудоустройства в приоритетном порядке», — отмечено в постановлении. Размер субсидии составит 76 129 рублей. Ее будут выплачивать в первый, третий и шестой месяцы с момента трудоустройства участника спецоперации. В качестве работодателей могут выступать как организации, так и индивидуальные предприниматели.

Ранее о льготах для работодателей сообщал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Он предлагал давать статус социального предпринимателя таким работодателям в приоритетном порядке.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Забайкальском крае работодателям, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, будут выплачивать субсидии в размере 76 129 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александо Осипов. «Министерству экономического развития Забайкальского края обеспечить доведение информации [работодателей] о возможности получения <…> субсидий в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [участников СВО] <…> в целях трудоустройства в приоритетном порядке», — отмечено в постановлении. Размер субсидии составит 76 129 рублей. Ее будут выплачивать в первый, третий и шестой месяцы с момента трудоустройства участника спецоперации. В качестве работодателей могут выступать как организации, так и индивидуальные предприниматели. Ранее о льготах для работодателей сообщал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Он предлагал давать статус социального предпринимателя таким работодателям в приоритетном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...