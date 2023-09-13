В России работодателям будут платить за трудоустройство ветеранов СВО

13 сентября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Работодателям Забайкалья будут выплачивать деньги за трудоустройство участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Забайкальском крае работодателям, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, будут выплачивать субсидии в размере 76 129 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александо Осипов. «Министерству экономического развития Забайкальского края обеспечить доведение информации [работодателей] о возможности получения <…> субсидий в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [участников СВО] <…> в целях трудоустройства в приоритетном порядке», — отмечено в постановлении. Размер субсидии составит 76 129 рублей. Ее будут выплачивать в первый, третий и шестой месяцы с момента трудоустройства участника спецоперации. В качестве работодателей могут выступать как организации, так и индивидуальные предприниматели. Ранее о льготах для работодателей сообщал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Он предлагал давать статус социального предпринимателя таким работодателям в приоритетном порядке.

В Забайкальском крае работодателям, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, будут выплачивать субсидии в размере 76 129 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александо Осипов. «Министерству экономического развития Забайкальского края обеспечить доведение информации [работодателей] о возможности получения <…> субсидий в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан [участников СВО] <…> в целях трудоустройства в приоритетном порядке», — отмечено в постановлении. Размер субсидии составит 76 129 рублей. Ее будут выплачивать в первый, третий и шестой месяцы с момента трудоустройства участника спецоперации. В качестве работодателей могут выступать как организации, так и индивидуальные предприниматели. Ранее о льготах для работодателей сообщал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Он предлагал давать статус социального предпринимателя таким работодателям в приоритетном порядке.