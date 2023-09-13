Директор МУП в ХМАО не отдает предпринимателю его спецтехнику

Бизнесмен собирается судиться из-за техники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Директор МУП «Солнечный» Екатерина Журавлева почти год не отдает предпринимателю спецтехнику, которую закрыла на территории муниципального предприятия. Об этом URA.RU сообщил бизнесмен Евгений Городилов.

«У нас с МУП „Солнечный“ был договор аренды двух парковочных мест в холодном боксе. Но чуть меньше года назад Журавлева сказала сотрудникам поменять замки гараже и запретила впускать представителей нашей компании на территорию. С этого момента мы не можем забрать свое имущество», — сообщил Городилов.

Также предприниматель добавил, что конфликт начался после того, как директор МУП решила в 20 раз увеличить стоимость аренды. «За два места мы платили пять тысяч рублей. Но Журавлева вдруг начала требовать за метр квадратный 750 рублей. При этом настаивала на оплате не двух парковочных мест, а всего бокса. Мы, естественно, отказались, и она закрыла доступ к нашему имуществу. Сейчас собираемся писать заявление в полицию о самоуправстве», — добавил Городилов.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в МУП «Солнечный» где сообщили, что руководитель на больничном. Сама Журавлева не ответила по мобильному телефону.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО коммунальщикам грозит уголовное разбирательство за отказ рассчитываться с подрядчиком. В отношении сотрудников МУП «УТВиВ №1» возбудили уголовное дело за отказ рассчитываться с компанией «Сибстройсервис».