Глава независимого топливного союза раскритиковал недовольных ценами на бензин

Несмотря на рост стоимости топлива, в России все еще одни из самых низких цен на бензин в мире. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
«Даже при текущем росте стоимости топлива, дизеля, относительно мировых показателей у нас очень низкие цены. Всегда удивляет момент, что у нас никто не возмущается, что самые простенькие автомобили продаются по цене однокомнатной квартиры в регионе. Зато два рубля на бензин критично. Значение цены на топливо у нас сильно переоценено», — сказал Павел Баженов.
Президент НТС подчеркнул, что цены на топливо играют большую роль в строении российской экономики. «Нет такого, что „жирные“ нефтяники будут на костях народа танцы с бубнами плясать. Не будем забывать, что у нас ключевой бенефициар цены на топливо — бюджет Российской Федерации. Основная доля — это налоги с топлива», — отметил специалист.
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что стоимость бензина не должна расти опережающими темпами, несмотря на формирование цены рыночным способом. Тем не менее в Челябинской области бензин марки АИ-95 с начала года подорожал на 10%.
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