«Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному заводу

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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
«Курганмашзавод» планирует освоить 12 наименований изделий Фото:

Представители «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и автомобильного завода «Урал» обсудили развитие сотрудничества и расширение ассортимента поставок. Рабочая встреча состоялась 13 сентября, сообщается в пресс-службе КМЗ.

«Приоритетные цели сторон — это развитие сотрудничества, а также расширение ассортимента поставляемых изделий для техники АО „Автомобильный завод ‚Урал‘“. Запланировано освоение 12 наименований изделий стального литья, из которых пять находятся на этапе подготовки к производству», — сообщается в официальном паблике «Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что предприятие получило субсидию в несколько миллиардов рублей. Средства пойдут на переоснащение производства.

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Представители «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и автомобильного завода «Урал» обсудили развитие сотрудничества и расширение ассортимента поставок. Рабочая встреча состоялась 13 сентября, сообщается в пресс-службе КМЗ. «Приоритетные цели сторон — это развитие сотрудничества, а также расширение ассортимента поставляемых изделий для техники АО „Автомобильный завод ‚Урал‘“. Запланировано освоение 12 наименований изделий стального литья, из которых пять находятся на этапе подготовки к производству», — сообщается в официальном паблике «Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте». Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что предприятие получило субсидию в несколько миллиардов рублей. Средства пойдут на переоснащение производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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