«Курганмашзавод» планирует расширить поставки челябинскому автомобильному заводу

13 сентября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» планирует освоить 12 наименований изделий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и автомобильного завода «Урал» обсудили развитие сотрудничества и расширение ассортимента поставок. Рабочая встреча состоялась 13 сентября, сообщается в пресс-службе КМЗ. «Приоритетные цели сторон — это развитие сотрудничества, а также расширение ассортимента поставляемых изделий для техники АО „Автомобильный завод ‚Урал‘“. Запланировано освоение 12 наименований изделий стального литья, из которых пять находятся на этапе подготовки к производству», — сообщается в официальном паблике «Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте». Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что предприятие получило субсидию в несколько миллиардов рублей. Средства пойдут на переоснащение производства.

Представители «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и автомобильного завода «Урал» обсудили развитие сотрудничества и расширение ассортимента поставок. Рабочая встреча состоялась 13 сентября, сообщается в пресс-службе КМЗ. «Приоритетные цели сторон — это развитие сотрудничества, а также расширение ассортимента поставляемых изделий для техники АО „Автомобильный завод ‚Урал‘“. Запланировано освоение 12 наименований изделий стального литья, из которых пять находятся на этапе подготовки к производству», — сообщается в официальном паблике «Курганмашзавода» в соцсети «ВКонтакте». Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал, что предприятие получило субсидию в несколько миллиардов рублей. Средства пойдут на переоснащение производства.