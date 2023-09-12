В Салехарде (ЯНАО) в 26 городских автобусах разместят поручни с предсказаниями-напутствиями. Власти города в соцсети поделились, что новая разработка будет поднимать настроение жителям.
«В городских маршрутных автобусах теперь можно получить предсказание-напутствие и заряд позитива на новый рабочий день. В 26 автобусах разместят 150 поручней с добрыми пожеланиями», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.
Жители окружной столицы, перевернув поручень, смогут увидеть пожелание большого счастья, крепкого здоровья, большой победы или что-либо другое не менее интересное. Предсказания призваны стать дополнительной мотивацией для людей в начале рабочего дня.
Ранее в Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». Посетители смогут глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу.
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