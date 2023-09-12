12 сентября 2023

В ЯНАО появятся автобусы с предсказаниями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
Новая разработка в городском транспорте должна поднимать жителям настроение Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в 26 городских автобусах разместят поручни с предсказаниями-напутствиями. Власти города в соцсети поделились, что новая разработка будет поднимать настроение жителям.

«В городских маршрутных автобусах теперь можно получить предсказание-напутствие и заряд позитива на новый рабочий день. В 26 автобусах разместят 150 поручней с добрыми пожеланиями», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

Жители окружной столицы, перевернув поручень, смогут увидеть пожелание большого счастья, крепкого здоровья, большой победы или что-либо другое не менее интересное. Предсказания призваны стать дополнительной мотивацией для людей в начале рабочего дня.

Ранее в Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». Посетители смогут глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу.

Поручни с пожеланиями разместят в городских автобусах Салехарда
Поручни с пожеланиями разместят в городских автобусах Салехарда

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В Салехарде (ЯНАО) в 26 городских автобусах разместят поручни с предсказаниями-напутствиями. Власти города в соцсети поделились, что новая разработка будет поднимать настроение жителям. «В городских маршрутных автобусах теперь можно получить предсказание-напутствие и заряд позитива на новый рабочий день. В 26 автобусах разместят 150 поручней с добрыми пожеланиями», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Жители окружной столицы, перевернув поручень, смогут увидеть пожелание большого счастья, крепкого здоровья, большой победы или что-либо другое не менее интересное. Предсказания призваны стать дополнительной мотивацией для людей в начале рабочего дня. Ранее в Салехарде разработали новый экскурсионный маршрут, по которому жителей и гостей окружной столицы провезут на желтом ретро-автобусе «ПАЗ». Посетители смогут глубже погрузиться в историю города, прочувствовать его атмосферу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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