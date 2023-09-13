В ВВС Украины признали превосходство российской армии в оружии

Спикер ВВС Украины Игнат восхитился российским Су-35
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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Су-35 не уступают новейшим модификациям F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский истребитель Су-35 является основным противником для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе, он ничем не уступает западным самолетам F-16 и Gripen. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — цитирует Игната ТАСС.

По словам Игната, Киев претендует на получение американских F-16 и шведских Gripen. При этом оба вида истребителей должны быть новейших модификаций, чтобы составить конкуренцию российским Су-35.

Украина 20 августа впервые получила конкретные обещания о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов. Бывший украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Киев сможет начать использовать F-16 не раньше весны 2024 года.

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Российский истребитель Су-35 является основным противником для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе, он ничем не уступает западным самолетам F-16 и Gripen. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — цитирует Игната ТАСС. По словам Игната, Киев претендует на получение американских F-16 и шведских Gripen. При этом оба вида истребителей должны быть новейших модификаций, чтобы составить конкуренцию российским Су-35. Украина 20 августа впервые получила конкретные обещания о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов. Бывший украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Киев сможет начать использовать F-16 не раньше весны 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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