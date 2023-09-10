WSJ: Киев поспорил с США о сроках введения в бой истребителей F-16

Официальные лица США заявляют, что украинцы не будут готовы летать на F-16 до середины 2024 года Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Киеве рассчитывают, что смогут ввести истребители F-16 в бой уже зимой. Однако представители США полагают, что ВСУ не будут готовы к этому до середины 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Военные лидеры Киева говорят, что украинские пилоты могут летать на F-16 в бою уже этой зимой», — написали в статье . Там отмечают, украинские официальные лица считают, что если американская подготовка начнется в сентябре—октябре, то маленькая группа летчиков из 10 человек сможет быть готова через пять месяцев — в феврале.

Однако официальные лица США заявляют, что украинцы не будут готовы летать на F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а возможно, и намного позже. Они подчеркивают, что для поддержания передовых истребителей в бою в дополнение к учебной нагрузке необходимы серьезные техническое обслуживание и материальное обеспечение.

Украина 20 августа впервые получила конкретные обещания о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов. Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны могут начать использовать F-16 весной 2024 года. Стране придется создавать инфраструктуру для американских самолетов, что потребует времени, передает «Царьград». URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину.