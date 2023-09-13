13 сентября 2023

В РФ хотят разрешить авиакомпаниям обмениваться самолетами с экипажами

Минтранс и «Аэрофлот» хотят снять запрет с «мокрого» лизинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
«Аэрофлот» предлагает ввести «мокрый» лизинг для удовлетворения спроса Фото:

Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«У „Аэрофлота“ должна быть возможность передавать самолеты с экипажами между перевозчиками одноименной группы (в нее входят одноименная авиакомпания, „Россия“ и „Победа“), либо привлекать дополнительные воздушные суда из парка других авиакомпаний. Если какая-то авиакомпания в низкий сезон не нуждается в самолетах, то мы сможем взять их под свою сеть», — рассказал Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова передает РБК.

Для законности «мокрого» лизинга и его появления в России «Аэрофлот» и Минтранс работают над проектами нормативных актов, заявил гендиректор компании. Источник РБК, знакомый с планами Минтранса, также подтвердил проработку вопроса «мокрого лизинга».

Ранее в Камчатском крае и Республике Коми отказались от полетов на чешских самолетах L-410. Причиной этому послужила нехватка запчастей.

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Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «У „Аэрофлота“ должна быть возможность передавать самолеты с экипажами между перевозчиками одноименной группы (в нее входят одноименная авиакомпания, „Россия“ и „Победа“), либо привлекать дополнительные воздушные суда из парка других авиакомпаний. Если какая-то авиакомпания в низкий сезон не нуждается в самолетах, то мы сможем взять их под свою сеть», — рассказал Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова передает РБК. Для законности «мокрого» лизинга и его появления в России «Аэрофлот» и Минтранс работают над проектами нормативных актов, заявил гендиректор компании. Источник РБК, знакомый с планами Минтранса, также подтвердил проработку вопроса «мокрого лизинга». Ранее в Камчатском крае и Республике Коми отказались от полетов на чешских самолетах L-410. Причиной этому послужила нехватка запчастей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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