В РФ хотят разрешить авиакомпаниям обмениваться самолетами с экипажами

Минтранс и «Аэрофлот» хотят снять запрет с «мокрого» лизинга

14 сентября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» предлагает ввести «мокрый» лизинг для удовлетворения спроса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «У „Аэрофлота“ должна быть возможность передавать самолеты с экипажами между перевозчиками одноименной группы (в нее входят одноименная авиакомпания, „Россия“ и „Победа“), либо привлекать дополнительные воздушные суда из парка других авиакомпаний. Если какая-то авиакомпания в низкий сезон не нуждается в самолетах, то мы сможем взять их под свою сеть», — рассказал Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова передает РБК. Для законности «мокрого» лизинга и его появления в России «Аэрофлот» и Минтранс работают над проектами нормативных актов, заявил гендиректор компании. Источник РБК, знакомый с планами Минтранса, также подтвердил проработку вопроса «мокрого лизинга». Ранее в Камчатском крае и Республике Коми отказались от полетов на чешских самолетах L-410. Причиной этому послужила нехватка запчастей.

Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «У „Аэрофлота“ должна быть возможность передавать самолеты с экипажами между перевозчиками одноименной группы (в нее входят одноименная авиакомпания, „Россия“ и „Победа“), либо привлекать дополнительные воздушные суда из парка других авиакомпаний. Если какая-то авиакомпания в низкий сезон не нуждается в самолетах, то мы сможем взять их под свою сеть», — рассказал Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова передает РБК. Для законности «мокрого» лизинга и его появления в России «Аэрофлот» и Минтранс работают над проектами нормативных актов, заявил гендиректор компании. Источник РБК, знакомый с планами Минтранса, также подтвердил проработку вопроса «мокрого лизинга». Ранее в Камчатском крае и Республике Коми отказались от полетов на чешских самолетах L-410. Причиной этому послужила нехватка запчастей.