05 сентября 2023

РБК: второй в России регион отказался от полетов на западных самолетах

РБК: на Камчатке отказались от чешских самолетов из-за отсутствия запчастей
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, милитаризация, самолет, z войска
До этого от чешских самолетов отказались в Коми Фото:
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В Камчатском крае остановлены полеты на чешских самолетах L-410 из-за нехватки запчастей. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. Ранее от западных самолетов отказались в Республике Коми.

«С 1 сентября полеты на L-410 в Камчатке остановлены», — пишет РБК со ссылкой на правительство Камчатки. Теперь их заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия, добавили в пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Камчатка стала вторым российским регионом. В начале года самолетами L-410 прекратили пользоваться в Коми. Причиной стали санкции и дефицит запчастей.

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В Камчатском крае остановлены полеты на чешских самолетах L-410 из-за нехватки запчастей. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. Ранее от западных самолетов отказались в Республике Коми. «С 1 сентября полеты на L-410 в Камчатке остановлены», — пишет РБК со ссылкой на правительство Камчатки. Теперь их заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия, добавили в пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Камчатка стала вторым российским регионом. В начале года самолетами L-410 прекратили пользоваться в Коми. Причиной стали санкции и дефицит запчастей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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