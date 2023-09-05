РБК: второй в России регион отказался от полетов на западных самолетах

До этого от чешских самолетов отказались в Коми
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Камчатском крае остановлены полеты на чешских самолетах L-410 из-за нехватки запчастей. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. Ранее от западных самолетов отказались в Республике Коми.
«С 1 сентября полеты на L-410 в Камчатке остановлены», — пишет РБК со ссылкой на правительство Камчатки. Теперь их заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия, добавили в пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».
Камчатка стала вторым российским регионом. В начале года самолетами L-410 прекратили пользоваться в Коми. Причиной стали санкции и дефицит запчастей.
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