В пермском селе, в котором установили «стального разведчика», откроется Сквер Памяти

В селе Сива Пермского края 15 сентября откроется Сквер Памяти

14 сентября 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Открытие Сквера Памяти пройдет 15 сентября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Сива Пермского края 15 сентября пройдет церемония открытия Сквера Памяти, центральной фигурой которого является установленная бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». Об этом сообщило сивинское районное отделение «Боевого братства». «Торжественная церемония открытия Сквера Памяти пройдет 15 сентября в 12:00. Центральной фигурой сквера является БРДМ, установленный на постаменте. На мероприятии выступят официальные лица, ветераны, а также прозвучат песни, исполняемые Международным патриотическим фестивалем „Автомат и гитара — Сила в братстве!“» — сообщили в паблике «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на «Боевое братство». Ранее в селе Сива в Сквере Памяти установили БРДМ. Ее также именуют «стальным мулом разведки».

В селе Сива Пермского края 15 сентября пройдет церемония открытия Сквера Памяти, центральной фигурой которого является установленная бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». Об этом сообщило сивинское районное отделение «Боевого братства». «Торжественная церемония открытия Сквера Памяти пройдет 15 сентября в 12:00. Центральной фигурой сквера является БРДМ, установленный на постаменте. На мероприятии выступят официальные лица, ветераны, а также прозвучат песни, исполняемые Международным патриотическим фестивалем „Автомат и гитара — Сила в братстве!“» — сообщили в паблике «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на «Боевое братство». Ранее в селе Сива в Сквере Памяти установили БРДМ. Ее также именуют «стальным мулом разведки».