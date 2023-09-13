13 сентября 2023

В пермском селе, в котором установили «стального разведчика», откроется Сквер Памяти

В селе Сива Пермского края 15 сентября откроется Сквер Памяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Сквера Памяти пройдет 15 сентября (архивное фото) Фото:

В селе Сива Пермского края 15 сентября пройдет церемония открытия Сквера Памяти, центральной фигурой которого является установленная бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». Об этом сообщило сивинское районное отделение «Боевого братства».

«Торжественная церемония открытия Сквера Памяти пройдет 15 сентября в 12:00. Центральной фигурой сквера является БРДМ, установленный на постаменте. На мероприятии выступят официальные лица, ветераны, а также прозвучат песни, исполняемые Международным патриотическим фестивалем „Автомат и гитара — Сила в братстве!“» — сообщили в паблике «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на «Боевое братство».

Ранее в селе Сива в Сквере Памяти установили БРДМ. Ее также именуют «стальным мулом разведки».

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В селе Сива Пермского края 15 сентября пройдет церемония открытия Сквера Памяти, центральной фигурой которого является установленная бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которую также называют «стальным мулом разведки». Об этом сообщило сивинское районное отделение «Боевого братства». «Торжественная церемония открытия Сквера Памяти пройдет 15 сентября в 12:00. Центральной фигурой сквера является БРДМ, установленный на постаменте. На мероприятии выступят официальные лица, ветераны, а также прозвучат песни, исполняемые Международным патриотическим фестивалем „Автомат и гитара — Сила в братстве!“» — сообщили в паблике «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на «Боевое братство». Ранее в селе Сива в Сквере Памяти установили БРДМ. Ее также именуют «стальным мулом разведки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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