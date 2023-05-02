В пермском селе появился памятник «стальному разведчику» времен СССР. Фото

В Пермском крае в селе Сива установили памятник БРДМ ко Дню Победы

03 мая 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Выпуск первых моделей боевых разведывательных машина был налажен в 1950-х годах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны. «Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа. Бронемашину установили на заранее подготовленный постамент Фото: Пермское краевое отделение ВОО ветеранов «Боевое Братство» Техника предназначенная для ведения войсковой разведки Фото: Пермское краевое отделение ВОО ветеранов «Боевое Братство»

В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны. «Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа.