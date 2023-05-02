В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны.
«Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа.
Бронемашину установили на заранее подготовленный постамент
Фото: Пермское краевое отделение ВОО ветеранов «Боевое Братство»
Техника предназначенная для ведения войсковой разведки
Фото: Пермское краевое отделение ВОО ветеранов «Боевое Братство»
В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны. «Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа.