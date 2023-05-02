02 мая 2023

В пермском селе появился памятник «стальному разведчику» времен СССР. Фото

В Пермском крае в селе Сива установили памятник БРДМ ко Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, бтр, военная техника
Выпуск первых моделей боевых разведывательных машина был налажен в 1950-х годах Фото:

В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны.

«Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа.

Бронемашину установили на заранее подготовленный постамент
Бронемашину установили на заранее подготовленный постамент
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Техника предназначенная для ведения войсковой разведки
Техника предназначенная для ведения войсковой разведки
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В Пермском крае в селе Сива на постамент в Сквере Памяти в канун Дня Победы установили бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), ее также называют «стальным мулом разведки». О знаковом для территории событии рассказали прикамские ветераны. «Короткое сообщение пришло 2 мая из села Сива, здесь в Сквере Памяти на постамент была установлена БРДМ. Это событие века. <…> Торжественное открытие мемориала пройдет 27 мая», — написано на сайте краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Ранее краевые власти сообщили, что акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет 9 мая в формате онлайн. Также сообщалось, что пермяки смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». В День Победы в столице Прикамья на эспланаде выступит пермский эстрадно-симфонический оркестр В.А. Панова. Праздничная концертная программа будет идти с 12 до 21 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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