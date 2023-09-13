13 сентября 2023

На Украине допустили гражданскую войну после окончания СВО

Политолог Дацюк: Украине грозит гражданская война
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Часть населения на Украине считают врагами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может погрузиться в гражданскую войну после окончания конфликта с Россией. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Дацюк.

«У нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест».

По мнению политолога, почву для гражданской войны на Украине закладывают определенные политические силы. Сама страна, по его словам, «свернула не туда».

Ранее Дацюк говорил, что в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины начнут участвовать дети. По его мнению, конфликт будет длиться долго, из-за чего солдат перестанет хватать.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может погрузиться в гражданскую войну после окончания конфликта с Россией. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Дацюк. «У нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест». По мнению политолога, почву для гражданской войны на Украине закладывают определенные политические силы. Сама страна, по его словам, «свернула не туда». Ранее Дацюк говорил, что в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины начнут участвовать дети. По его мнению, конфликт будет длиться долго, из-за чего солдат перестанет хватать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...