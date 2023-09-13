На Украине допустили гражданскую войну после окончания СВО

Украина может погрузиться в гражданскую войну после окончания конфликта с Россией. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Дацюк.
«У нас не только Россия враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест».
По мнению политолога, почву для гражданской войны на Украине закладывают определенные политические силы. Сама страна, по его словам, «свернула не туда».
Ранее Дацюк говорил, что в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины начнут участвовать дети. По его мнению, конфликт будет длиться долго, из-за чего солдат перестанет хватать.
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