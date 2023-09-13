13 сентября 2023

«Коммерсант»: Пермский силовик, получивший взятку, обещал помочь хакерам

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Обвиняемый после получения взятки обещал помочь хакерам избежать уголовного преследования Фото:

Сотрудник ФСБ, которого обвиняют в противодействии МВД России и взятке в 100 миллионов рублей, после получения денег от хакеров якобы обещал им перевод в СИЗО Перми, откуда они будут освобождены в связи с закрытием уголовного дела. Суд в Москве продлил срок ареста Григория Царегородцева, сообщил «Коммерсант».

«Московский суд продлил арест Григория Царегородцева до 7 ноября. По версии следствия, после получения взятки он пообещал группировке хакеров решить вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, а также организовать перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда они будут выпущены в связи с прекращением уголовного дела», — сообщило издание.

Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, рассказал URA.RU, что Царегородцев оказывал давление на взяткодателя и посредника. В итоге фигуранты дела все равно рассказали следствию все подробности.

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Сотрудник ФСБ, которого обвиняют в противодействии МВД России и взятке в 100 миллионов рублей, после получения денег от хакеров якобы обещал им перевод в СИЗО Перми, откуда они будут освобождены в связи с закрытием уголовного дела. Суд в Москве продлил срок ареста Григория Царегородцева, сообщил «Коммерсант». «Московский суд продлил арест Григория Царегородцева до 7 ноября. По версии следствия, после получения взятки он пообещал группировке хакеров решить вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, а также организовать перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда они будут выпущены в связи с прекращением уголовного дела», — сообщило издание. Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, рассказал URA.RU, что Царегородцев оказывал давление на взяткодателя и посредника. В итоге фигуранты дела все равно рассказали следствию все подробности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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