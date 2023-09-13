«Коммерсант»: Пермский силовик, получивший взятку, обещал помочь хакерам

14 сентября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Обвиняемый после получения взятки обещал помочь хакерам избежать уголовного преследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник ФСБ, которого обвиняют в противодействии МВД России и взятке в 100 миллионов рублей, после получения денег от хакеров якобы обещал им перевод в СИЗО Перми, откуда они будут освобождены в связи с закрытием уголовного дела. Суд в Москве продлил срок ареста Григория Царегородцева, сообщил «Коммерсант». «Московский суд продлил арест Григория Царегородцева до 7 ноября. По версии следствия, после получения взятки он пообещал группировке хакеров решить вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, а также организовать перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда они будут выпущены в связи с прекращением уголовного дела», — сообщило издание. Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, рассказал URA.RU, что Царегородцев оказывал давление на взяткодателя и посредника. В итоге фигуранты дела все равно рассказали следствию все подробности.

Сотрудник ФСБ, которого обвиняют в противодействии МВД России и взятке в 100 миллионов рублей, после получения денег от хакеров якобы обещал им перевод в СИЗО Перми, откуда они будут освобождены в связи с закрытием уголовного дела. Суд в Москве продлил срок ареста Григория Царегородцева, сообщил «Коммерсант». «Московский суд продлил арест Григория Царегородцева до 7 ноября. По версии следствия, после получения взятки он пообещал группировке хакеров решить вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, а также организовать перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда они будут выпущены в связи с прекращением уголовного дела», — сообщило издание. Ранее источник, знакомый с материалами уголовного дела, рассказал URA.RU, что Царегородцев оказывал давление на взяткодателя и посредника. В итоге фигуранты дела все равно рассказали следствию все подробности.