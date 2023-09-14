ВСУ разочаровались в немецких танках Leopard

Mundo: солдаты ВСУ пожаловались на уязвимость Leopard перед дронами

14 сентября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

В ВСУ отметили, что танки Leopard можно легко поразить при помощи беспилотников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ), уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом рассказали украинские военные. «Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться», — передает газета Mundo слова украинских военных. Поставки немецких танков начались весной 2023 года. Страны Запада ожидали, что это сможет повлиять на ход украинского контрнаступления. Однако в первые же месяцы наступления танки стали подрываться на российских минных полях. Бронемашины также оказались не защищены от беспилотников. Американский журналист Брэдли Бланкеншип отмечал, что западное оружие не помогает Украине в противостоянии с Россией на поле боя, передает RT. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев в разговоре с URA.RU отмечал основные недостатки немецких машин. По его словам, их легко обнаружить при помощи тепловизоров, а сами танки устарели для современных боевых действий.

Немецкие танки Leopard, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ), уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом рассказали украинские военные. «Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться», — передает газета Mundo слова украинских военных. Поставки немецких танков начались весной 2023 года. Страны Запада ожидали, что это сможет повлиять на ход украинского контрнаступления. Однако в первые же месяцы наступления танки стали подрываться на российских минных полях. Бронемашины также оказались не защищены от беспилотников. Американский журналист Брэдли Бланкеншип отмечал, что западное оружие не помогает Украине в противостоянии с Россией на поле боя, передает RT. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев в разговоре с URA.RU отмечал основные недостатки немецких машин. По его словам, их легко обнаружить при помощи тепловизоров, а сами танки устарели для современных боевых действий.