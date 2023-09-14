В Тюменской области федеральную трассу перекрыли из-за смертельного ДТП. Фото

Из-за ДТП закрыто движение грузовых автомобилей по трассе из Кургана в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовики пока не пропускают, легковые авто едут через поле
Грузовики пока не пропускают, легковые авто едут через поле Фото:

На трассе из Кургана в Тюмень, в Исетском районе, полностью закрыли движение для грузовых автомобилей из-за смертельного ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В столкновении иномарки и большегруза погибли два человека.

«Полностью закрыто движение на 143-м километре федеральной автодороги Курган—Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись. Предварительно, погибли два человека из иномарки», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Водитель фуры был доставлен в больницу. На месте трагедии работают два наряда ДПС и заместитель командира взвода ДПС. Для легковушек объезд места аварии организован через поле, грузовые машины стоят.

«Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. Рекомендуем ограничить поездки по федеральной автодороге Курган—Тюмень в ближайшие два часа», — добавили в УГИБДД.

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На трассе из Кургана в Тюмень, в Исетском районе, полностью закрыли движение для грузовых автомобилей из-за смертельного ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. В столкновении иномарки и большегруза погибли два человека. «Полностью закрыто движение на 143-м километре федеральной автодороги Курган—Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись. Предварительно, погибли два человека из иномарки», — сообщили URA.RU в ведомстве. Водитель фуры был доставлен в больницу. На месте трагедии работают два наряда ДПС и заместитель командира взвода ДПС. Для легковушек объезд места аварии организован через поле, грузовые машины стоят. «Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. Рекомендуем ограничить поездки по федеральной автодороге Курган—Тюмень в ближайшие два часа», — добавили в УГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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