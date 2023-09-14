В МЧС назвали причину пожара под Саратовом

МЧС: пожар под Саратовом произошел из-за разгерметизации на газопроводе
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
На месте ЧП работают оперативные службы, сообщили в МЧС Фото:

Взрыв в Саратове связан с разгерметизацией на газопроводе. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Саратове произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением», — передает газета «Известия» в Telegram со ссылкой на МЧС. Отмечается, что на данный момент горит территория площадью в 2 гектара. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует.

Ранее о пожаре сообщали местные жители. Они сообщали о повреждении газопровода.

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Взрыв в Саратове связан с разгерметизацией на газопроводе. Об этом сообщили в МЧС России. «В Саратове произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением», — передает газета «Известия» в Telegram со ссылкой на МЧС. Отмечается, что на данный момент горит территория площадью в 2 гектара. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. Ранее о пожаре сообщали местные жители. Они сообщали о повреждении газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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