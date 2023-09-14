В МЧС назвали причину пожара под Саратовом

МЧС: пожар под Саратовом произошел из-за разгерметизации на газопроводе

14 сентября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают оперативные службы, сообщили в МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв в Саратове связан с разгерметизацией на газопроводе. Об этом сообщили в МЧС России. «В Саратове произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением», — передает газета «Известия» в Telegram со ссылкой на МЧС. Отмечается, что на данный момент горит территория площадью в 2 гектара. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. Ранее о пожаре сообщали местные жители. Они сообщали о повреждении газопровода.

Взрыв в Саратове связан с разгерметизацией на газопроводе. Об этом сообщили в МЧС России. «В Саратове произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением», — передает газета «Известия» в Telegram со ссылкой на МЧС. Отмечается, что на данный момент горит территория площадью в 2 гектара. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. Ранее о пожаре сообщали местные жители. Они сообщали о повреждении газопровода.