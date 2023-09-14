В МЧС назвали причину пожара под Саратовом

На месте ЧП работают оперативные службы, сообщили в МЧС
Взрыв в Саратове связан с разгерметизацией на газопроводе. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Саратове произошла разгерметизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка с последующим горением», — передает газета «Известия» в Telegram со ссылкой на МЧС. Отмечается, что на данный момент горит территория площадью в 2 гектара. Пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует.
Ранее о пожаре сообщали местные жители. Они сообщали о повреждении газопровода.
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