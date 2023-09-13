В Тюмени раскрыли подробности смертельного ДТП на федеральной трассе

На трассе под Тюменью погибли два человека

14 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

В ДТП под Тюменью погибли два человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ДТП на трассе Тюмень—Курган погибли двое жителей города Новопавловска Ставропольского края. Иномарка, в которой они ехали, столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Они ехали на автомобиле „БМВ“ из Тюмени в Ставропольский край. Неожиданно „БМВ“ закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль „БМВ“ разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Обоим погибшим было около 30 лет», — сообщает ГИБДД. Водителя большегруза выбросило из салона. Он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Ранее из-за ДТП перекрыли федеральную трассу.

В ДТП на трассе Тюмень—Курган погибли двое жителей города Новопавловска Ставропольского края. Иномарка, в которой они ехали, столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Они ехали на автомобиле „БМВ“ из Тюмени в Ставропольский край. Неожиданно „БМВ“ закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль „БМВ“ разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Обоим погибшим было около 30 лет», — сообщает ГИБДД. Водителя большегруза выбросило из салона. Он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Ранее из-за ДТП перекрыли федеральную трассу.