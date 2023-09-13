13 сентября 2023

В Тюмени раскрыли подробности смертельного ДТП на федеральной трассе

На трассе под Тюменью погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
В ДТП под Тюменью погибли два человека Фото:

В ДТП на трассе Тюмень—Курган погибли двое жителей города Новопавловска Ставропольского края. Иномарка, в которой они ехали, столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.

«Они ехали на автомобиле „БМВ“ из Тюмени в Ставропольский край. Неожиданно „БМВ“ закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль „БМВ“ разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Обоим погибшим было около 30 лет», — сообщает ГИБДД.

Водителя большегруза выбросило из салона. Он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Ранее из-за ДТП перекрыли федеральную трассу.

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В ДТП на трассе Тюмень—Курган погибли двое жителей города Новопавловска Ставропольского края. Иномарка, в которой они ехали, столкнулась с большегрузом. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Они ехали на автомобиле „БМВ“ из Тюмени в Ставропольский край. Неожиданно „БМВ“ закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Иномарку выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль „БМВ“ разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Обоим погибшим было около 30 лет», — сообщает ГИБДД. Водителя большегруза выбросило из салона. Он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. Ранее из-за ДТП перекрыли федеральную трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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