На скандального свердловского мэра завели уголовное дело за поездку в санаторий

Глава Горноуральского округа стал фигурантом уголовного дела из-за отдыха

14 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Мэр уже привлекал внимание силовиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Горноуральского городского округа Свердловской области Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела после поездки в санаторий. Он отдохнул там за бюджетные деньги. «В отношении Летникова возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Его подозревают в растрате с использованием служебного положения. Сейчас ведется предварительное следствие, а он продолжает исполнять обязанности главы», — сообщил источник URA.RU. По его словам, Летникову припомнили поездку с супругой в башкирский санаторий «Янган-Тау» за бюджетные деньги на новогодние каникулы (с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года). Причем на отдых они поехали на служебной машине. Общий ущерб округу составил 160 тысяч рублей. К концу января ситуацию начали изучать следователи. После этого Дмитрий Летников перечислил на счет администрации округа деньги за путевку и за использование служебной машины. Прокурор Пригородного района направил в местную думу представление об устранении нарушения коррупционного законодательства. Надзорное ведомство требовало лишить Летникова должности, но депутаты отказались это делать. Вместо этого они рекомендовали пройти курсы повышения квалификации в сфере борьбы с коррупцией. В аппарате губернатора и в партии «Единая Россия» также поддержали мэра. Теперь Летниковым все-таки занялись сотрудники следственного отдела по Пригородному району. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Сам глава тоже не смог дать оперативный комментарий — он отсутствовал на рабочем месте. Ранее Летников уже попадала в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына Владимира, который служил в полиции, в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Горноуральского городского округа Свердловской области Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела после поездки в санаторий. Он отдохнул там за бюджетные деньги. «В отношении Летникова возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Его подозревают в растрате с использованием служебного положения. Сейчас ведется предварительное следствие, а он продолжает исполнять обязанности главы», — сообщил источник URA.RU. По его словам, Летникову припомнили поездку с супругой в башкирский санаторий «Янган-Тау» за бюджетные деньги на новогодние каникулы (с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года). Причем на отдых они поехали на служебной машине. Общий ущерб округу составил 160 тысяч рублей. К концу января ситуацию начали изучать следователи. После этого Дмитрий Летников перечислил на счет администрации округа деньги за путевку и за использование служебной машины. Прокурор Пригородного района направил в местную думу представление об устранении нарушения коррупционного законодательства. Надзорное ведомство требовало лишить Летникова должности, но депутаты отказались это делать. Вместо этого они рекомендовали пройти курсы повышения квалификации в сфере борьбы с коррупцией. В аппарате губернатора и в партии «Единая Россия» также поддержали мэра. Теперь Летниковым все-таки занялись сотрудники следственного отдела по Пригородному району. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки он получен не был. Сам глава тоже не смог дать оперативный комментарий — он отсутствовал на рабочем месте. Ранее Летников уже попадала в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына Владимира, который служил в полиции, в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.