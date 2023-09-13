В Кургане из-за исчезновения ребенка возбудили уголовное дело

Представители СУ СК РФ по Курганской области возбудили уголовное дело из-за пропажи 10-летнего мальчика. Данная информация размещена на сайте ведомства.
«Следственными органами СУ СКР по Курганской области в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение 10-летнего <…>, пропавшего в Кургане. По данным следствия, днем 13 сентября текущего года ребенок ушел из дома, до настоящего времени не вернулся», — указано в сообщении.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения ребенка, опрашивают родственников и знакомых. На место происшествия выехали следователи-криминалисты следственного управления. Мальчика ищут сотрудники полиции и СК. Граждан, которые обладают важной информацией о мальчике, просят обращаться в СК и МВД.
Рост пропавшего мальчика 160 см. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и зелеными глазами. Мальчик был одет в фиолетовую куртку с желтыми надписями, камуфляжного цвета кофту и штаны. Также на нем были синие кроссовки и кепка камуфляжного цвета.
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