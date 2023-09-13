Протеже УГМК отдает мандат в новой думе Екатеринбурга противникам мэра

Главврач больницы №9 Игорь Огарков, который занимает проходное четвертое место в общегородском списке «Единой России», написал заявление об отказе от места в новой думе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве реготделения ЕР. Мандат получит депутат Антон Швалев, ориентированный на враждебного администрации миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).
Еще весной — перед праймериз ЕР — губернатор Евгений Куйвашев (или его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев) пообещал Швалеву, что если он не будет выдвигаться на праймериз по одномандатному округу, то получит мандат по списку. Однако по итогам внутрипартийного электронного голосования проходное место занял Огарков — креатура мэрии, УГМК (поддерживает больницу) и министра здравоохранения Андрея Карлова.
Поскольку «Единая Россия» по итогам выборов получила только четыре «списочных» места, Швалев может попасть в новую думу лишь в случае самоотвода Огаркова. О том, что Кочетков или Хазеев начали такие переговоры, агентство рассказывало 12 сентября.
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