13 сентября 2023

Курганская прокуратура разберется с расписанием самолетов в Москву после публикации URA.RU

В аэропорту Кургана прокуратура проверит расписание самолетов в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, аэропорт курган, пассажиры, ожидание самолета
В Кургане прокуратура проверит аэропорт после жалоб пассажиров Фото:

Транспортная прокуратура проведет проверку доступности расписания рейсов из аэропорта Кургана для пассажиров. Такое решение было принято после публикации URA.RU, в которой сообщалось о запутанности информации о времени прилета.

«Курганской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что авиакомпания <…> измененным расписанием „запутала“ курганцев и аэропорты», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура проверит расписание авиарейсов на Москву.

Проверка пройдет после публикации, описавшей проблемы пассажиров с пониманием расписания рейсов Курган — Москва. По ее итогам будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о защите прав потребителей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы запутались с расписанием авиарейсов. Они не смогли разобраться с информацией на сайте курганского аэропорта о прилете самолета из Москвы.

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Транспортная прокуратура проведет проверку доступности расписания рейсов из аэропорта Кургана для пассажиров. Такое решение было принято после публикации URA.RU, в которой сообщалось о запутанности информации о времени прилета. «Курганской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что авиакомпания <…> измененным расписанием „запутала“ курганцев и аэропорты», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура проверит расписание авиарейсов на Москву. Проверка пройдет после публикации, описавшей проблемы пассажиров с пониманием расписания рейсов Курган — Москва. По ее итогам будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о защите прав потребителей. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы запутались с расписанием авиарейсов. Они не смогли разобраться с информацией на сайте курганского аэропорта о прилете самолета из Москвы.
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