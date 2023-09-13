Курганская прокуратура разберется с расписанием самолетов в Москву после публикации URA.RU

Транспортная прокуратура проведет проверку доступности расписания рейсов из аэропорта Кургана для пассажиров. Такое решение было принято после публикации URA.RU, в которой сообщалось о запутанности информации о времени прилета.
«Курганской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что авиакомпания <…> измененным расписанием „запутала“ курганцев и аэропорты», — сообщает telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура проверит расписание авиарейсов на Москву.
Проверка пройдет после публикации, описавшей проблемы пассажиров с пониманием расписания рейсов Курган — Москва. По ее итогам будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о защите прав потребителей.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы запутались с расписанием авиарейсов. Они не смогли разобраться с информацией на сайте курганского аэропорта о прилете самолета из Москвы.
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