13 сентября 2023

В Кургане нашли исчезнувшего мальчика, из-за которого СКР завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , малыш, папа, отцовство, отец, ребенок
Силовики нашли пропавшего Ярослава (архивное фото) Фото:

В Кургане нашли пропавшего мальчика Ярослава. Ранее сотрудники регионального управления СУ СК РФ возбудили уголовное дело из-за пропажи ребенка. Информацию о том, что мальчика нашли, корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информацию подтвердили в УМВД по Курганской области.

«Нашли ребенка. К нему выехали полиция с родителями, чтобы признать, что это он. Мальчик едет домой», — рассказали URA.RU источники.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за исчезновения ребенка возбуждали уголовное дело. Следователи устанавливали его местоположение.

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В Кургане нашли пропавшего мальчика Ярослава. Ранее сотрудники регионального управления СУ СК РФ возбудили уголовное дело из-за пропажи ребенка. Информацию о том, что мальчика нашли, корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информацию подтвердили в УМВД по Курганской области. «Нашли ребенка. К нему выехали полиция с родителями, чтобы признать, что это он. Мальчик едет домой», — рассказали URA.RU источники. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за исчезновения ребенка возбуждали уголовное дело. Следователи устанавливали его местоположение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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