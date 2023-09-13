В Кургане нашли исчезнувшего мальчика, из-за которого СКР завели уголовное дело

Силовики нашли пропавшего Ярослава (архивное фото)
В Кургане нашли пропавшего мальчика Ярослава. Ранее сотрудники регионального управления СУ СК РФ возбудили уголовное дело из-за пропажи ребенка. Информацию о том, что мальчика нашли, корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информацию подтвердили в УМВД по Курганской области.
«Нашли ребенка. К нему выехали полиция с родителями, чтобы признать, что это он. Мальчик едет домой», — рассказали URA.RU источники.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за исчезновения ребенка возбуждали уголовное дело. Следователи устанавливали его местоположение.
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