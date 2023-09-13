Власти ХМАО отменили особый режим посещения лесов

14 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября в связи со стабилизацией пожарной опасности на территории округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова. «Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введенный… с 27 апреля», — сказано в распоряжении. Оно опубликовано на сайте окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям ХМАО запретили ходить в лес. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе был введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. В период действия особого противопожарного режима жителям ХМАО было запрещено сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, использование мангалов и проведение пожароопасных работ.

Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября в связи со стабилизацией пожарной опасности на территории округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова. «Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введенный… с 27 апреля», — сказано в распоряжении. Оно опубликовано на сайте окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям ХМАО запретили ходить в лес. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе был введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. В период действия особого противопожарного режима жителям ХМАО было запрещено сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, использование мангалов и проведение пожароопасных работ.