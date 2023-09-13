13 сентября 2023

Власти ХМАО отменили особый режим посещения лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября Фото:

Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября в связи со стабилизацией пожарной опасности на территории округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова.

«Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введенный… с 27 апреля», — сказано в распоряжении. Оно опубликовано на сайте окружного правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям ХМАО запретили ходить в лес. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе был введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. В период действия особого противопожарного режима жителям ХМАО было запрещено сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, использование мангалов и проведение пожароопасных работ.

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Особый противопожарный режим в ХМАО отменен с 14 сентября в связи со стабилизацией пожарной опасности на территории округа. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова. «Отменить с 14 сентября 2023 года на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особый противопожарный режим, введенный… с 27 апреля», — сказано в распоряжении. Оно опубликовано на сайте окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям ХМАО запретили ходить в лес. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в округе был введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. В период действия особого противопожарного режима жителям ХМАО было запрещено сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, использование мангалов и проведение пожароопасных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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