Челябинскую область накроют заморозки

Температура воздуха опустится до минус двух градусов
Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением о ночных заморозках. В регионе 15 сентября ночная температура опустится до минус двух градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
«В отдельных районах Челябинской области ночью и утром 15 сентября ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы — до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В ряде городов региона объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Качество атмосферного воздуха снизится в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Аше и Карабаше до 15 сентября.
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