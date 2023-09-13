13 сентября 2023

Челябинскую область накроют заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
Температура воздуха опустится до минус двух градусов Фото:

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением о ночных заморозках. В регионе 15 сентября ночная температура опустится до минус двух градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

«В отдельных районах Челябинской области ночью и утром 15 сентября ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы — до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В ряде городов региона объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Качество атмосферного воздуха снизится в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Аше и Карабаше до 15 сентября.

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Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением о ночных заморозках. В регионе 15 сентября ночная температура опустится до минус двух градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «В отдельных районах Челябинской области ночью и утром 15 сентября ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы — до минус двух градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В ряде городов региона объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Качество атмосферного воздуха снизится в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Аше и Карабаше до 15 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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