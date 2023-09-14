Спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов

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Военкор Александр Коц осудил Киев за скрытые угрозы террором Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом заявила американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон).

«Все российские военные журналисты будут настигнуты. Украина идет к этой цели. На следующей неделе зубы русских заскрежещут еще сильнее», — заявила Сара Эштон-Чирилло, ее слова передает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Он же и прокомментировал это заявление. По его словам, заявления Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками.

С комментарием выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

За время спецоперации украинские военные и их сообщники убили нескольких российских журналистов. Весной Украина заказала убийство военкора Владена Татарского. 22 июля от разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор Ростислав Журавлев. Россия назвала эти ЧП терактами.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом заявила американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон). «Все российские военные журналисты будут настигнуты. Украина идет к этой цели. На следующей неделе зубы русских заскрежещут еще сильнее», — заявила Сара Эштон-Чирилло, ее слова передает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Он же и прокомментировал это заявление. По его словам, заявления Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками. С комментарием выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. За время спецоперации украинские военные и их сообщники убили нескольких российских журналистов. Весной Украина заказала убийство военкора Владена Татарского. 22 июля от разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор Ростислав Журавлев. Россия назвала эти ЧП терактами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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