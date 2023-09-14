Спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов

14 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Военкор Александр Коц осудил Киев за скрытые угрозы террором Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом заявила американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон). «Все российские военные журналисты будут настигнуты. Украина идет к этой цели. На следующей неделе зубы русских заскрежещут еще сильнее», — заявила Сара Эштон-Чирилло, ее слова передает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале . Он же и прокомментировал это заявление. По его словам, заявления Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками. С комментарием выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . За время спецоперации украинские военные и их сообщники убили нескольких российских журналистов. Весной Украина заказала убийство военкора Владена Татарского. 22 июля от разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор Ростислав Журавлев. Россия назвала эти ЧП терактами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут больше убивать российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом заявила американский трансгендер, спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло (ранее Майкл Джон). «Все российские военные журналисты будут настигнуты. Украина идет к этой цели. На следующей неделе зубы русских заскрежещут еще сильнее», — заявила Сара Эштон-Чирилло, ее слова передает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Он же и прокомментировал это заявление. По его словам, заявления Эштон-Чирилло — это скрытая угроза Киева перед новыми террористическими атаками. С комментарием выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. За время спецоперации украинские военные и их сообщники убили нескольких российских журналистов. Весной Украина заказала убийство военкора Владена Татарского. 22 июля от разрыва кассетного боеприпаса погиб военкор Ростислав Журавлев. Россия назвала эти ЧП терактами.