В Челябинске обанкротился арестованный депутат гордумы Иванов

14 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Олег Иванов подал заявление о личном банкротстве из СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом крупного застройщика, депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Об этом сообщили 15 сентября URA.RU в суде. Сам бизнесмен сейчас находится в СИЗО. «В судебном заседании 14 сентября Иванов Олег Викторович признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев — до 14 марта 2024 года. Финансовым управляющим утвержден Родин Олег Владимирович. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества назначено на 11 марта 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного арбитража. Заявление о банкротстве Иванов подал 13 июля. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Изначально ему вменяли только уклонение от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей. После в деле появились статьи о преднамеренном банкротстве и подделке документов. Также арестована его супруга, экс-депутат заксобрания области Татьяна Завгородняя. Одна из фирм Иванова, «Альфастрой», уже признана банкротом. Общая сумма долгов, в том числе перед налоговиками, приближается к 1 млрд рублей. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом крупного застройщика, депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Об этом сообщили 15 сентября URA.RU в суде. Сам бизнесмен сейчас находится в СИЗО. «В судебном заседании 14 сентября Иванов Олег Викторович признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев — до 14 марта 2024 года. Финансовым управляющим утвержден Родин Олег Владимирович. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества назначено на 11 марта 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного арбитража. Заявление о банкротстве Иванов подал 13 июля. Сотрудники УФСБ по региону задержали Иванова в конце 2022 года. Изначально ему вменяли только уклонение от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей. После в деле появились статьи о преднамеренном банкротстве и подделке документов. Также арестована его супруга, экс-депутат заксобрания области Татьяна Завгородняя. Одна из фирм Иванова, «Альфастрой», уже признана банкротом. Общая сумма долгов, в том числе перед налоговиками, приближается к 1 млрд рублей. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.