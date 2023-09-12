В Тюмени больше чем на сутки задержан вылет самолета в Норильск. Скрин

13 сентября 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании NordStar вылетит в Норильск 13 сентября в 7:00 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени задержан рейс авиакомпании NordStar до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают своего вылета уже более суток. «Рейс Y7 9910 Тюмень — Норильск. Выполняет авиакомпания NordStar. Вылет по расписанию — 12 сентября в 1:25, расчетное время вылета — 13 сентября в 7:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запросы в справочную службу аэропорта Рощино и в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее в Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Кроме того, были задержаны самолеты из Антальи и Норильска. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов. Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино, https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В Тюмени задержан рейс авиакомпании NordStar до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают своего вылета уже более суток. «Рейс Y7 9910 Тюмень — Норильск. Выполняет авиакомпания NordStar. Вылет по расписанию — 12 сентября в 1:25, расчетное время вылета — 13 сентября в 7:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запросы в справочную службу аэропорта Рощино и в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее в Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Кроме того, были задержаны самолеты из Антальи и Норильска. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов.