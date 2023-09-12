12 сентября 2023

В Тюмени больше чем на сутки задержан вылет самолета в Норильск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Самолет авиакомпании NordStar вылетит в Норильск 13 сентября в 7:00 Фото:

В Тюмени задержан рейс авиакомпании NordStar до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают своего вылета уже более суток.

«Рейс Y7 9910 Тюмень — Норильск. Выполняет авиакомпания NordStar. Вылет по расписанию — 12 сентября в 1:25, расчетное время вылета — 13 сентября в 7:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запросы в справочную службу аэропорта Рощино и в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответы не получены.

Ранее в Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Кроме того, были задержаны самолеты из Антальи и Норильска. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов.

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В Тюмени задержан рейс авиакомпании NordStar до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают своего вылета уже более суток. «Рейс Y7 9910 Тюмень — Норильск. Выполняет авиакомпания NordStar. Вылет по расписанию — 12 сентября в 1:25, расчетное время вылета — 13 сентября в 7:00», — указано на онлайн-табло аэропорта. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запросы в справочную службу аэропорта Рощино и в пресс-службу авиакомпании NordStar. На момент публикации новости ответы не получены. Ранее в Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Кроме того, были задержаны самолеты из Антальи и Норильска. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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