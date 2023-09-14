Из Перми запускают прямые перелеты в Ташкент

14 сентября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Самолеты будет летать до семи раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация выдала авиакомпании «Азимут» право допуска к перелетам из Перми в Ташкент. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Прямой перелет будет организован впервые. «Выдать временный допуск авиакомпании „Азимут“ по направлению „Пермь-Ташкент“», — говорится в постановлении Росавиации от 8 сентября 2023 года. Авиакомпания может летать в столицу Узбекистана семь раз в неделю. У компании «ИрАэро», которая ранее планировала осуществлять перелеты, разрешение отозвали. В расписании аэропорта «Большое Савино» рейсов пока нет. Ранее URA.RU сообщало о том, что из Перми появятся прямые рейсы в Барнаул.

Росавиация выдала авиакомпании «Азимут» право допуска к перелетам из Перми в Ташкент. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Прямой перелет будет организован впервые. «Выдать временный допуск авиакомпании „Азимут“ по направлению „Пермь-Ташкент“», — говорится в постановлении Росавиации от 8 сентября 2023 года. Авиакомпания может летать в столицу Узбекистана семь раз в неделю. У компании «ИрАэро», которая ранее планировала осуществлять перелеты, разрешение отозвали. В расписании аэропорта «Большое Савино» рейсов пока нет. Ранее URA.RU сообщало о том, что из Перми появятся прямые рейсы в Барнаул.