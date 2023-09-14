Путин согласился полететь в Северную Корею

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск.
Владимир Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин дал свое согласие на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Уже во время общения тет-а-тет, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР. Путин с благодарностью принял приглашение. Все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. На встрече также присутствовали высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова и министра транспорта Виталия Савельева. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.

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Президент России Владимир Путин дал свое согласие на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Уже во время общения тет-а-тет, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР. Путин с благодарностью принял приглашение. Все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», — заявил Дмитрий Песков. Ранее Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на Дальнем Востоке. На встрече также присутствовали высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова и министра транспорта Виталия Савельева. Саммит на космодроме «Восточный» продолжался более пяти часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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