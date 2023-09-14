Кремль озвучил позицию по росту напряжения в Нагорном Карабахе

Песков: Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и намерена продолжать контакты с Азербайджаном и Арменией по данному вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы обеспокоены напряженностью, которая неожиданно возникла и имеет тенденцию к росту на некоторых участках. Однако, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, и призываем обе стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с принципами тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Учитывая новые реалии, возникшие с тех пор», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сконцентрировании войск Азербайджана на границе с Арменией и линии раздела с Нагорным Карабахом. Он назвал это опасной ситуацией и призвал членов Совета Безопасности ООН принять меры.

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Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и намерена продолжать контакты с Азербайджаном и Арменией по данному вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы обеспокоены напряженностью, которая неожиданно возникла и имеет тенденцию к росту на некоторых участках. Однако, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, и призываем обе стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с принципами тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Учитывая новые реалии, возникшие с тех пор», — заявил Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о сконцентрировании войск Азербайджана на границе с Арменией и линии раздела с Нагорным Карабахом. Он назвал это опасной ситуацией и призвал членов Совета Безопасности ООН принять меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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