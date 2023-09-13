Глава депздрава ХМАО дал прогноз о главных заболеваниях осени

Добровольский рассказал о вакцинах, которые будут использовать в ХМАО осенью Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский спрогнозировал возвращении свиного и гонконгского гриппа в качестве сезонных заболеваний. О том, как защититься от вирусов этой осенью, Добровольский рассказал в прямом эфире своего telegram-канала.

«По данным мониторинга, сегодня на территории РФ выявлены штаммы гриппа H1N1 [свиной грипп] и H3N2 [гонконгский грипп]. Защититься от перечисленных штаммов гриппа поможет вакцинация. Это самое простое, понятное и эффективное, что каждый из нас может сделать в борьбе с сезонными заболеваниями. На данный момент препараты для вакцинации — «Ультрикс Квадри», для взрослых «Совигрипп», а для детей от 6 месяцев «Гриппол плюс», — сообщил глава окружного депздрава.

Помимо всего прочего, Добровольский порекомендовал югорчанам ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки и регулярные прогулки на свежем воздухе. Кроме того, глава депздрава напомнил о том, что в период распространения ОРВИ и гриппа, свою актуальность вновь приобретают средства индивидуальной защиты: маски и респираторы.

Также со следующей недели в поликлиниках появится вакцина от коронавируса. Однако, по словам Добровольского, на территории округа не планируется проведение массовой вакцинации, как в период пандемии. На данный момент в приоритете находятся югорчане из группы риска — с тяжелыми хроническими заболеваниями, онкологией, сердечной недостаточностью.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале сентября на территории ХМАО уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 17,8%. На 10 тысяч населения зарегистрировано 42 случая заболевания.