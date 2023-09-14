Нефтяники оттягивают встречу с курганскими властями из-за роста цен на дизель

Встреча с нефтяниками запланирована в рамках заседания комитета облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники нефтяных компаний попросили представителей власти Курганской области отложить встречу, посвященную росту цен на дизельное топливо. Об этом сообщил председатель областной думы Дмитрий Фролов во время заседания комитета по аграрной политике и природным ресурсам, передает корреспондент URA.RU.

«История с повышением цен на дизтопливо является если не критической, то близкой к тому. В понедельник пригласили представителей топливных компаний на заседание комитета по нашему вопросу. Надо сказать откровенно, особенного желания выступать у них нет, но от этого они не отказываются. Просят дать им паузу», — рассказал Фролов.

Он объяснил, что в Курганской области это топливо предоставляют четыре компании. Фролов надеется, что к началу следующей недели, когда должна пройти встреча, у нефтяников появится определенный ответ. К тому времени, по его мнению, представители ФАС возможно определятся со свой позицией относительно этой ситуации, и это поможет нефтяникам. Председатель думы добавил, что губернатор Вадим Шумков из-за проблемы с дизельным топливом направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

На том же заседании депутаты, которые владеют фермерскими хозяйствами, сказали, что для них проблемой является не только рост цен на топливо, но и низкая стоимость зерна. Из-за этого некоторые аграрии задумались об отмене уборки урожая. Так как это может быть невыгодно.