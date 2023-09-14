Симфонический оркестр сыграет на главной пешеходной улице Екатеринбурга

14 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

15 сентября на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга 15 сентября пройдет концерт с участием симфонического оркестра. Для горожан музыкальный вечер будет бесплатным. «15 сентября в 20:30 на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана. Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков. Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина», — рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд». Ранее URA.RU писало о том, что в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.

В центре Екатеринбурга 15 сентября пройдет концерт с участием симфонического оркестра. Для горожан музыкальный вечер будет бесплатным. «15 сентября в 20:30 на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана. Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков. Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина», — рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд». Ранее URA.RU писало о том, что в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.