Симфонический оркестр сыграет на главной пешеходной улице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
15 сентября на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт
15 сентября на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт Фото:

В центре Екатеринбурга 15 сентября пройдет концерт с участием симфонического оркестра. Для горожан музыкальный вечер будет бесплатным.

«15 сентября в 20:30 на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана. Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков. Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина», — рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд».

Ранее URA.RU писало о том, что в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга 15 сентября пройдет концерт с участием симфонического оркестра. Для горожан музыкальный вечер будет бесплатным. «15 сентября в 20:30 на улице Вайнера пройдет бесплатный концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана. Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков. Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина», — рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд». Ранее URA.RU писало о том, что в день рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроили акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. На медиаэкране прозвучали главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май», а всем пришедшим дамам дарили белые розы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...