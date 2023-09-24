Белгородский завод судится с курганским производителем вагонов

Предприятие из Белгородской области требует 1,5 млн с курганского завода «АВЗ»

Белгородское предприятие требует 1,5 млн рублей от производителя вагонов из Кургана Фото: Илья Московец © URA.RU

Алексеевский завод химического машиностроения (АО «АЗХМ») из Белгородской области подал в суд на курганский вагоностроительный завод «АВЗ» и требует взыскать более 1,5 миллиона рублей материального ущерба. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«АО „Алексеевский завод химического машиностроения“ обратился в суд с заявлением к АО „Алексеевский вагоностроительный завод“ с требованием о взыскании материального ущерба. Сумма исковых требований: 1 532 797 рублей», — говорится в картотеке. Судебное заседание назначено на 10 октября 2023 года.

По данным сервиса СБИС, АО «АЗХМ» являлся владельцем курганского производителя вагонов. Предприятие вышло из состава учредителей в конце 2021 года. Сейчас белгородская компания признана банкротом, открыто конкурсное производство.

URA.RU направило запросы на предприятия, чтобы выяснить подробности судебного разбирательства. Генеральный директор Алексеевского вагоностроительного завода Михаил Комаров ответил, что иск связан с мораторными процентами, которые были начислены АО «АЗХМ» за период процедуры банкротства АО «АВЗ».

Ранее URA.RU писало, что ямальская компания «Газпрома» судится с курганским заводом «Корвет» из-за нарушения срока поставки товара. Сумма исковых требований более 10 млн рублей.