Полпред обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга

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Владимир Якушев встретился с Азриэль-Зелиг Ашкенази
Владимир Якушев встретился с Азриэль-Зелиг Ашкенази Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази. Встреча состоялась 14 сентября.

«Обсудили деятельность еврейской общины на территории Екатеринбурга и УрФО. Отдельно рассмотрели вопрос проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году. Считается, что во время Холокоста от рук нацистов и их пособников погибли шесть миллионов евреев.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази. Встреча состоялась 14 сентября. «Обсудили деятельность еврейской общины на территории Екатеринбурга и УрФО. Отдельно рассмотрели вопрос проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году. Считается, что во время Холокоста от рук нацистов и их пособников погибли шесть миллионов евреев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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