Полпред обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга

14 сентября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев встретился с Азриэль-Зелиг Ашкенази Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази. Встреча состоялась 14 сентября. «Обсудили деятельность еврейской общины на территории Екатеринбурга и УрФО. Отдельно рассмотрели вопрос проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году. Считается, что во время Холокоста от рук нацистов и их пособников погибли шесть миллионов евреев.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил Холокост с главным раввином Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази. Встреча состоялась 14 сентября. «Обсудили деятельность еврейской общины на территории Екатеринбурга и УрФО. Отдельно рассмотрели вопрос проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим». Памятный день был установлен в 2005 году. Считается, что во время Холокоста от рук нацистов и их пособников погибли шесть миллионов евреев.