Проблемами транспорта в Кургане займется искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, автобусы, курганский городской транспорт
Искусственный интеллект будет помогать городу в решении проблем с пассажирским транспортом Фото:

Мэрия Кургана планирует управлять городским пассажирским транспортом при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Подписали соглашение со Сбером по внедрению технологий искусственного интеллекта. <…> Сейчас администрация города покупает новую систему для управления пассажирским транспортом в Кургане — есть определенные проблемы с маршрутами, мы надеемся, что это поможет их урегулировать», — написал губернатор Шумков.

Также глава региона сообщил, что правительство планирует запустить систему грантов на разработку, внедрение и продвижение технологий искусственного интеллекта. Решать проблемы таким образом будут не только с транспортом, но и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Например, отслеживать раскопки в городе и мусоровозы, чтобы отходы не накапливались на площадках.

Ранее URA.RU сообщило, что власти в Кургане закупят автобусы для города до прекращения лицензии у некоторых перевозчиков. Такие меры принимаются, чтобы избежать дефицита автобусов после ухода с маршрутов предпринимателей.

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Мэрия Кургана планирует управлять городским пассажирским транспортом при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Подписали соглашение со Сбером по внедрению технологий искусственного интеллекта. <…> Сейчас администрация города покупает новую систему для управления пассажирским транспортом в Кургане — есть определенные проблемы с маршрутами, мы надеемся, что это поможет их урегулировать», — написал губернатор Шумков. Также глава региона сообщил, что правительство планирует запустить систему грантов на разработку, внедрение и продвижение технологий искусственного интеллекта. Решать проблемы таким образом будут не только с транспортом, но и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Например, отслеживать раскопки в городе и мусоровозы, чтобы отходы не накапливались на площадках. Ранее URA.RU сообщило, что власти в Кургане закупят автобусы для города до прекращения лицензии у некоторых перевозчиков. Такие меры принимаются, чтобы избежать дефицита автобусов после ухода с маршрутов предпринимателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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