Проблемами транспорта в Кургане займется искусственный интеллект

14 сентября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект будет помогать городу в решении проблем с пассажирским транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана планирует управлять городским пассажирским транспортом при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Подписали соглашение со Сбером по внедрению технологий искусственного интеллекта. <…> Сейчас администрация города покупает новую систему для управления пассажирским транспортом в Кургане — есть определенные проблемы с маршрутами, мы надеемся, что это поможет их урегулировать», — написал губернатор Шумков. Также глава региона сообщил, что правительство планирует запустить систему грантов на разработку, внедрение и продвижение технологий искусственного интеллекта. Решать проблемы таким образом будут не только с транспортом, но и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Например, отслеживать раскопки в городе и мусоровозы, чтобы отходы не накапливались на площадках. Ранее URA.RU сообщило, что власти в Кургане закупят автобусы для города до прекращения лицензии у некоторых перевозчиков. Такие меры принимаются, чтобы избежать дефицита автобусов после ухода с маршрутов предпринимателей.

Мэрия Кургана планирует управлять городским пассажирским транспортом при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Подписали соглашение со Сбером по внедрению технологий искусственного интеллекта. <…> Сейчас администрация города покупает новую систему для управления пассажирским транспортом в Кургане — есть определенные проблемы с маршрутами, мы надеемся, что это поможет их урегулировать», — написал губернатор Шумков. Также глава региона сообщил, что правительство планирует запустить систему грантов на разработку, внедрение и продвижение технологий искусственного интеллекта. Решать проблемы таким образом будут не только с транспортом, но и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Например, отслеживать раскопки в городе и мусоровозы, чтобы отходы не накапливались на площадках. Ранее URA.RU сообщило, что власти в Кургане закупят автобусы для города до прекращения лицензии у некоторых перевозчиков. Такие меры принимаются, чтобы избежать дефицита автобусов после ухода с маршрутов предпринимателей.