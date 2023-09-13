Власти заявили, что Кургану не грозит дефицит автобусов с уходом перевозчиков

Кургану не грозит дефицит автобусов после окончания лицензий перевозчиков нерегулируемого тарифа. По словам директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, до их ухода город успеет закупить достаточное количество общественного транспорта. Об этом корреспондент URA.RU сообщает с заседания комитета Курганской облдумы.
«Лицензии у основной массы перевозчиков нерегулируемого тарифа заканчиваются в 2025 году. Только у единиц в 2024 году. До этого времени будет приобретено достаточно большое количество автобусов для перевозчиков, которые вошли в транспортную реформу», — заявил Ковалев.
Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики купят КАВЗы на 600 млн рублей. В планах приобрести около 40 автобусов до конца года. Также сообщалось, что перевозчики планируют воспользоваться федеральной субсидией, чтобы покрыть половину стоимости больших автобусов. В рамках господдержки будет выделено 300 млн рублей.
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