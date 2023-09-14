Уральский дрон «Упырь» начали применять еще на одном участке фронта

Для FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, расширили географию применения — теперь он работает и на донецком направлении СВО. Об этом URA.RU рассказали авторы разработки — представители проекта «Повернутые на войне».
«Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики неоднократно публиковали кадры, как «Упырь» уничтожает блиндажи, технику и лодки ВСУ.
В месяц инженеры делают порядка 300-400 «Упырей». Есть перспектива нарастить производство до тысячи дронов в месяц в случае, если появится помощь с финансированием и поиском новых цехов.
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