Уральский дрон «Упырь» начали применять еще на одном участке фронта

14 сентября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дроны «Упырь» появились на донецком направлении СВО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, расширили географию применения — теперь он работает и на донецком направлении СВО. Об этом URA.RU рассказали авторы разработки — представители проекта «Повернутые на войне». «Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики неоднократно публиковали кадры, как «Упырь» уничтожает блиндажи, технику и лодки ВСУ. В месяц инженеры делают порядка 300-400 «Упырей». Есть перспектива нарастить производство до тысячи дронов в месяц в случае, если появится помощь с финансированием и поиском новых цехов.

Для FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, расширили географию применения — теперь он работает и на донецком направлении СВО. Об этом URA.RU рассказали авторы разработки — представители проекта «Повернутые на войне». «Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики неоднократно публиковали кадры, как «Упырь» уничтожает блиндажи, технику и лодки ВСУ. В месяц инженеры делают порядка 300-400 «Упырей». Есть перспектива нарастить производство до тысячи дронов в месяц в случае, если появится помощь с финансированием и поиском новых цехов.