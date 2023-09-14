В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы

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Учащихся школы №52 на экстренно эвакуировали Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании учебного заведения.

«Учащихся школы №52 на Елизавете эвакуировали. Администрации поступило сообщение о минировании. На место приехали силовики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр».

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. В 52-й школе отвечать на вопрос журналиста агентства отказались.

Ранее URA.RU писало о том, что на Эльмаше эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138.

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В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании учебного заведения. «Учащихся школы №52 на Елизавете эвакуировали. Администрации поступило сообщение о минировании. На место приехали силовики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. В 52-й школе отвечать на вопрос журналиста агентства отказались. Ранее URA.RU писало о том, что на Эльмаше эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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