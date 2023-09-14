Учащихся школы №52 на экстренно эвакуировали
В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании учебного заведения.
«Учащихся школы №52 на Елизавете эвакуировали. Администрации поступило сообщение о минировании. На место приехали силовики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр».
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. В 52-й школе отвечать на вопрос журналиста агентства отказались.
Ранее URA.RU писало о том, что на Эльмаше эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138.
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