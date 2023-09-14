В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы

14 сентября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Учащихся школы №52 на экстренно эвакуировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании учебного заведения. «Учащихся школы №52 на Елизавете эвакуировали. Администрации поступило сообщение о минировании. На место приехали силовики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. В 52-й школе отвечать на вопрос журналиста агентства отказались. Ранее URA.RU писало о том, что на Эльмаше эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138.

В Екатеринбурге эвакуировали учеников 52-й школы. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании учебного заведения. «Учащихся школы №52 на Елизавете эвакуировали. Администрации поступило сообщение о минировании. На место приехали силовики», — пишет telegram-канал «Бандитский центр». URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. В 52-й школе отвечать на вопрос журналиста агентства отказались. Ранее URA.RU писало о том, что на Эльмаше эвакуировали школу из-за поступивших писем о минировании. Речь идет о школе №138.