Тюменцы начали заранее раскупать билеты в театры

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес к театрам вырос, и билеты начали брать заранее
Интерес к театрам вырос, и билеты начали брать заранее Фото:

За последние пару лет у тюменцев изменились привычки при покупке билетов в театр. Если ранее они брали их лишь за пару дней до мероприятия, то сейчас зарезервировать место в зале стараются заранее. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина.

«Интерес к учреждениям ТКТО заметно растет. Мы видим это по открытию нового творческого сезона. Если в последние годы четко прослеживалась тенденция покупать билеты в последние дни перед событием, то сейчас мы фиксируем другое — билеты приобретают заранее. Посещение культурных событий — это возможность окунуться в мир разных историй, узнать что-то новое, получить необычный эмоциональный опыт. Сегодня стало модным пригласить на свидание не в кино, а в театр. И это прекрасно!» — считает Кирюшина.

По ее словам, спрос на культурное времяпровождение вырос и из-за того, что в Тюмени расширяется репертуар для разных возрастных групп. Кроме этого Кирюшина отметила, что сейчас учреждения уделяют повышенное внимание креативным направлениям. Так, например, популяризировать и развивать креативную индустрию собирается директор ДК «Нефтяник» Светлана Дульцына.

Ранее URA.RU сообщало, что открытие нового творческого сезона в Тюменской филармонии пройдет с аншлагом. Желающие посетить мероприятие раскупили билеты еще за несколько дней до его начала.

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За последние пару лет у тюменцев изменились привычки при покупке билетов в театр. Если ранее они брали их лишь за пару дней до мероприятия, то сейчас зарезервировать место в зале стараются заранее. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина. «Интерес к учреждениям ТКТО заметно растет. Мы видим это по открытию нового творческого сезона. Если в последние годы четко прослеживалась тенденция покупать билеты в последние дни перед событием, то сейчас мы фиксируем другое — билеты приобретают заранее. Посещение культурных событий — это возможность окунуться в мир разных историй, узнать что-то новое, получить необычный эмоциональный опыт. Сегодня стало модным пригласить на свидание не в кино, а в театр. И это прекрасно!» — считает Кирюшина. По ее словам, спрос на культурное времяпровождение вырос и из-за того, что в Тюмени расширяется репертуар для разных возрастных групп. Кроме этого Кирюшина отметила, что сейчас учреждения уделяют повышенное внимание креативным направлениям. Так, например, популяризировать и развивать креативную индустрию собирается директор ДК «Нефтяник» Светлана Дульцына. Ранее URA.RU сообщало, что открытие нового творческого сезона в Тюменской филармонии пройдет с аншлагом. Желающие посетить мероприятие раскупили билеты еще за несколько дней до его начала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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