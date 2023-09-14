Тюменцы начали заранее раскупать билеты в театры

Интерес к театрам вырос, и билеты начали брать заранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние пару лет у тюменцев изменились привычки при покупке билетов в театр. Если ранее они брали их лишь за пару дней до мероприятия, то сейчас зарезервировать место в зале стараются заранее. Об этом URA.RU рассказала гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина.

«Интерес к учреждениям ТКТО заметно растет. Мы видим это по открытию нового творческого сезона. Если в последние годы четко прослеживалась тенденция покупать билеты в последние дни перед событием, то сейчас мы фиксируем другое — билеты приобретают заранее. Посещение культурных событий — это возможность окунуться в мир разных историй, узнать что-то новое, получить необычный эмоциональный опыт. Сегодня стало модным пригласить на свидание не в кино, а в театр. И это прекрасно!» — считает Кирюшина.

По ее словам, спрос на культурное времяпровождение вырос и из-за того, что в Тюмени расширяется репертуар для разных возрастных групп. Кроме этого Кирюшина отметила, что сейчас учреждения уделяют повышенное внимание креативным направлениям. Так, например, популяризировать и развивать креативную индустрию собирается директор ДК «Нефтяник» Светлана Дульцына.

Ранее URA.RU сообщало, что открытие нового творческого сезона в Тюменской филармонии пройдет с аншлагом. Желающие посетить мероприятие раскупили билеты еще за несколько дней до его начала.