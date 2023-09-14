Элитные подразделения ВДВ России, направленные для усиления позиций на фронте во время украинского контрнаступления, успешно отбивают атаки Киева и отталкивают украинскую армию назад. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.
«Российские элитные подразделения ВДВ успешно отражают атаки ВСУ. В некоторых случаях украинским военным приходится отступать», — говорится в материале издания. Автор статьи высказал удивление по поводу ранее делавшихся предположений о прорыве российской обороны, и, отметив успехи десанта РФ, раскритиковал западных экспертов и прокиевских пропагандистов за их пристрастность и антироссийскую позицию.
Ранее стало известно, что Россия проводит авиационные удары по Украине с целью накопительного эффекта разрушений и срыва украинского контрнаступления. Удары направлены на штабы, командующих и места дислокации противника, создавая сложности для восстановления ресурсов и продолжения боевых действий ВСУ.
Элитные подразделения ВДВ России, направленные для усиления позиций на фронте во время украинского контрнаступления, успешно отбивают атаки Киева и отталкивают украинскую армию назад. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. «Российские элитные подразделения ВДВ успешно отражают атаки ВСУ. В некоторых случаях украинским военным приходится отступать», — говорится в материале издания. Автор статьи высказал удивление по поводу ранее делавшихся предположений о прорыве российской обороны, и, отметив успехи десанта РФ, раскритиковал западных экспертов и прокиевских пропагандистов за их пристрастность и антироссийскую позицию. Ранее стало известно, что Россия проводит авиационные удары по Украине с целью накопительного эффекта разрушений и срыва украинского контрнаступления. Удары направлены на штабы, командующих и места дислокации противника, создавая сложности для восстановления ресурсов и продолжения боевых действий ВСУ.