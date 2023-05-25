Военкор Сладков объяснил, зачем РФ наносит авиаудары по Украине

Россия наносит авиационные удары по Украине, чтобы создать накопительный эффект от разрушений, а также для срыва наступлений. Об этом рассказал военкор Александр Сладков.
«Разрушаем, наносим урон, мы наблюдаем накопление эффекта — действия, которые мог бы предпринять противник, мы их срываем. Бьем по штабам, бьем по командующим, бьем по наемникам, по местам дислокации», — поделился Александр Сладков, его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Он отметил, что благодаря накопительному эффекту от разрушений противнику сложнее восстанавливать свои ресурсы и вести бои. С каждой авиационной атакой Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее восполнять ресурсы.
С первых дней спецоперации армия России активно использует авиаудары по Украине. Это связано с превосходством РФ в воздухе. Все удары наносятся исключительно по военным объектам. Попадания ракет в жилые здания связаны с работой украинской ПВО, передает «Национальная служба новостей».
Ранее на херсонском направлении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в голову в результате российского ракетного удара. Отмечается, что он также получил осколочные ранения.
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