Военкор Сладков объяснил, зачем РФ наносит авиаудары по Украине

Военкор Сладков: Россия наносит авиаудары по Украине для накопительного эффекта от разрушений
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock
Армия России наносит авиаудары по Украине для создания накопительного эффекта от разрушений, рассказал Александр Сладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия наносит авиационные удары по Украине, чтобы создать накопительный эффект от разрушений, а также для срыва наступлений. Об этом рассказал военкор Александр Сладков.

«Разрушаем, наносим урон, мы наблюдаем накопление эффекта — действия, которые мог бы предпринять противник, мы их срываем. Бьем по штабам, бьем по командующим, бьем по наемникам, по местам дислокации», — поделился Александр Сладков, его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Он отметил, что благодаря накопительному эффекту от разрушений противнику сложнее восстанавливать свои ресурсы и вести бои. С каждой авиационной атакой Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее восполнять ресурсы.

С первых дней спецоперации армия России активно использует авиаудары по Украине. Это связано с превосходством РФ в воздухе. Все удары наносятся исключительно по военным объектам. Попадания ракет в жилые здания связаны с работой украинской ПВО, передает «Национальная служба новостей».

Ранее на херсонском направлении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в голову в результате российского ракетного удара. Отмечается, что он также получил осколочные ранения.

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Россия наносит авиационные удары по Украине, чтобы создать накопительный эффект от разрушений, а также для срыва наступлений. Об этом рассказал военкор Александр Сладков. «Разрушаем, наносим урон, мы наблюдаем накопление эффекта — действия, которые мог бы предпринять противник, мы их срываем. Бьем по штабам, бьем по командующим, бьем по наемникам, по местам дислокации», — поделился Александр Сладков, его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Он отметил, что благодаря накопительному эффекту от разрушений противнику сложнее восстанавливать свои ресурсы и вести бои. С каждой авиационной атакой Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее восполнять ресурсы. С первых дней спецоперации армия России активно использует авиаудары по Украине. Это связано с превосходством РФ в воздухе. Все удары наносятся исключительно по военным объектам. Попадания ракет в жилые здания связаны с работой украинской ПВО, передает «Национальная служба новостей». Ранее на херсонском направлении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в голову в результате российского ракетного удара. Отмечается, что он также получил осколочные ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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