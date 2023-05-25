Военкор Сладков объяснил, зачем РФ наносит авиаудары по Украине

Военкор Сладков: Россия наносит авиаудары по Украине для накопительного эффекта от разрушений

25 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Армия России наносит авиаудары по Украине для создания накопительного эффекта от разрушений, рассказал Александр Сладков Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия наносит авиационные удары по Украине, чтобы создать накопительный эффект от разрушений, а также для срыва наступлений. Об этом рассказал военкор Александр Сладков. «Разрушаем, наносим урон, мы наблюдаем накопление эффекта — действия, которые мог бы предпринять противник, мы их срываем. Бьем по штабам, бьем по командующим, бьем по наемникам, по местам дислокации», — поделился Александр Сладков, его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Он отметил, что благодаря накопительному эффекту от разрушений противнику сложнее восстанавливать свои ресурсы и вести бои. С каждой авиационной атакой Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее восполнять ресурсы. С первых дней спецоперации армия России активно использует авиаудары по Украине. Это связано с превосходством РФ в воздухе. Все удары наносятся исключительно по военным объектам. Попадания ракет в жилые здания связаны с работой украинской ПВО, передает «Национальная служба новостей». Ранее на херсонском направлении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в голову в результате российского ракетного удара. Отмечается, что он также получил осколочные ранения.

Россия наносит авиационные удары по Украине, чтобы создать накопительный эффект от разрушений, а также для срыва наступлений. Об этом рассказал военкор Александр Сладков. «Разрушаем, наносим урон, мы наблюдаем накопление эффекта — действия, которые мог бы предпринять противник, мы их срываем. Бьем по штабам, бьем по командующим, бьем по наемникам, по местам дислокации», — поделился Александр Сладков, его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Он отметил, что благодаря накопительному эффекту от разрушений противнику сложнее восстанавливать свои ресурсы и вести бои. С каждой авиационной атакой Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее восполнять ресурсы. С первых дней спецоперации армия России активно использует авиаудары по Украине. Это связано с превосходством РФ в воздухе. Все удары наносятся исключительно по военным объектам. Попадания ракет в жилые здания связаны с работой украинской ПВО, передает «Национальная служба новостей». Ранее на херсонском направлении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в голову в результате российского ракетного удара. Отмечается, что он также получил осколочные ранения.