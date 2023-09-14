Курганские перевозчики отказываются от маршрутов из-за вымирающих деревень

По словам директора депэкономразвития региона, иногда пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах достигает нулевого уровня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве низкий уровень пассажиропотока назвали причиной отказа перевозчиков от межмуниципальных маршрутов. Об этом рассказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на заседании комитета по экономической политике. Информацию с заседания передал корреспондент URA.RU.

«Пассажиропоток падает и это является причиной прекращения деятельности перевозчиков по тому или иному межмуниципальному маршруту. Иногда он достигает нулевого уровня», — объяснил Ковалев. Предприниматели в условиях отсутствия субсидирования рассчитывают только на себя, со слов директора департамента.

Представители сферы транспорта подтвердили, что основной причиной отказа от маршрутов является отсутствие должного количества пассажиров. Таким образом, объяснили транспортники, предприниматель не может заработать. «Деревни вымирают, поэтому пассажиропоток снижается», — пояснил представитель одной из городских компаний пассажирских перевозок. В другой компании объяснили, что найти водителя в отдаленных от Кургана населенных пунктах сложно, а отправлять водителя из города на начало маршрута в другой пункт — невыгодно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за автобусами будет следить искусственный интеллект. Предполагается, что он поможет решить проблемы с транспортом в городе.