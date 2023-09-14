Новым депутатам Екатеринбурга готовят презентацию в особняке

14 сентября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Церемония намечена на 18 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты новой гордумы Екатеринбурга получат свои удостоверения 18 сентября в особенной обстановке — в доме Севастьянова, который областное правительство использует для торжественных приемов. Об этом URA.RU рассказал один из приглашенных на мероприятие политиков. «В мэрии, видимо, решили вернуть традицию, когда церемония проходила за пределами домов власти. Слышал, что изначально были планы на Камерный театр. Но он же не в очень хорошем состоянии сейчас», — поделился собеседник. В самой администрации от комментариев пока воздерживаются. Депутаты предыдущего созыва получали свои мандаты в 2018 году цокольном зале здания правительства Свердловской области. Разговор о том, чтобы повторить это, собеседник агентства не слышал. Восьмой созыв думы сформировался по итогам выборов 9—10 сентября. Мэр Алексей Орлов при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова сделал так, чтобы большинство мест досталось действующим и начинающим политикам, лояльным администрации. Предполагается, что спикером будет сотрудница УрФУ Анна Гурарий.

Депутаты новой гордумы Екатеринбурга получат свои удостоверения 18 сентября в особенной обстановке — в доме Севастьянова, который областное правительство использует для торжественных приемов. Об этом URA.RU рассказал один из приглашенных на мероприятие политиков. «В мэрии, видимо, решили вернуть традицию, когда церемония проходила за пределами домов власти. Слышал, что изначально были планы на Камерный театр. Но он же не в очень хорошем состоянии сейчас», — поделился собеседник. В самой администрации от комментариев пока воздерживаются. Депутаты предыдущего созыва получали свои мандаты в 2018 году цокольном зале здания правительства Свердловской области. Разговор о том, чтобы повторить это, собеседник агентства не слышал. Восьмой созыв думы сформировался по итогам выборов 9—10 сентября. Мэр Алексей Орлов при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова сделал так, чтобы большинство мест досталось действующим и начинающим политикам, лояльным администрации. Предполагается, что спикером будет сотрудница УрФУ Анна Гурарий.