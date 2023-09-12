Как вторым человеком Екатеринбурга стала 33-летний декан УрФУ

Мэр Орлов назвал три причины. И подсказал, что губернатор готовит его оппоненту

13 сентября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов — если верить его словам — назначением Анны Гурарий попал в настроение шефа Фото: Илья Московец © URA.RU Спикером новой думы Екатеринбурга — по сути, вторым человеком во власти — будет Анна Гурарий, 33-летний директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета. Утром 13 сентября мэр Алексей Орлов согласовал ее кандидатуру с руководством «Единой России». Шокированы все — даже замы главы: до выборов Гурарий не фигурировала ни в каких шорт-листах, ей прочили максимум комиссию по образованию. По словам Орлова, решение у него появилось в ночь после выборов. «Когда доклад был [лидеру ЕР] Дмитрию Анатольевичу Медведеву, губернатор сказал, что пришло в думу много молодых, новых кандидатов (у нас 21 кандидат впервые принимал участие в кампании), и есть очень серьезный запрос на обновление представительной власти. Наверное, с точки зрения политики неожиданная кандидатура, но с точки зрения запроса общества — особенно молодой его части — вполне оправданная. У нас 160 тысяч студентов в городе. Это наше будущее», — объяснил корреспонденту мэр. Алексей Орлов уже согласовал Гурарий с руководством ЕР. Говорит, выбор удивил и коллег из других регионов Фото: Илья Московец © URA.RU Но, когда Куйвашев, Орлов и политический вице-губернатор Чемезов праздновали в облисполкоме «Единой России», никакие фамилии не звучали. При этом кандидатуру Гурарий Орлов, по его словам, уже тогда «держал в голове». И предложил ее шефу 11 сентября (в тот же день Гурарий, по слухам, сходила на собеседование к главе региона). Со своим окружением в мэрии Орлов не советовался. Не обсуждал он — опять же, как утверждает сам Орлов, — фамилию Гурарий и с «Синарой», которая поддержала ее на выборах в округе №9. Гурарий для него — равноудаленный от всех представленных в новой думе бизнес-групп депутат. «Она — кандидат от УрФУ, от молодых ученых. Сегодня УрФУ — одно из градообразующих предприятий Екатеринбурга. Все-таки мы и задачу ставим развитие, реализацию [губернаторской] программы „Кампус“. Поэтому все складывается в единую логику», — добавил Орлов. Другим преимуществом Гурарий в глазах Орлова было то, что она «победила в очень конкурентном округе». Ей противостоял депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). «Это еще больше утвердило нас в мысли, что она имеет стержень и очень хороший потенциал», — сказал мэр. И третий плюс, на его взгляд, — «авторитет среди ученых», который Орлов отметил на одной из предвыборных встреч. Анну Гурарий многие также знают как супругу помощника уральского полпреда президента РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Возраст Гурарий его не смущает: «Понятно, что опыта надо набираться. Но, с другой стороны, вспоминая себя и многих моих соратников, друзей в таком же возрасте… Мы уже занимали приличные должности в 33 года, поэтому почему нет?» Первым замом Гурарий будет Михаил Матвеев — бывший вице-мэр (1992—2018 гг.), представлявший в прежнем созыве думы интересы «Реновы». Как утверждает Орлов, он сразу предлагал Куйвашеву именно такую расстановку. По его задумке, Матвеев должен будет помогать пока неопытной Гурарий во всех делах. Такую же модель Куйвашев применял в 2018 году, когда — так же неожиданно для многих — назначал Виктора Тестова замом Игоря Володина. Статья по теме В спикеры новой думы Екатеринбурга 3 кандидата, фаворит — от ФСБ Были ли у губернатора какие-то свои идеи, Орлов не в курсе. «Может быть и были, но Евгений Владимирович о них не говорил», — сказал мэр. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, Орлов поделился, что фамилия Павленко — экс-сотрудника УФСБ, которого и считали основным фаворитом, — в его разговоре с Куйвашевым 11 сентября действительно звучала, но от кого именно, раскрывать не стал («Ну ты уже такие детали спрашиваешь»). Сразу несколько источников агентства в муниципальной власти — как чиновники, так и депутаты — высказали опасения, что назначение молодой Гурарий спустя некоторое время приведет к конфликтам внутри новой думы. «Я абсолютно уверен, что не будет никаких конфликтов, это уже моя задача. В общем-то, за два года с половиной года [работы мэром] я многое понял. И считаю, что состав думы — вновь избранный — очень сбалансирован», — прокомментировал эту версию Орлов. Игорю Володину, вероятно, предложат какую-то должность вне думы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По данным URA.RU, свое предложение в эти дни Куйвашеву озвучил и Кочетков, контролировавший думу четыре года и лишенный по итогам выборов большинства голосов. Он предлагал губернатору переназначить пока еще действующего спикера Игоря Володина, которого Орлов хочет сместить уже как минимум год. Однако встреча губернатора с Володиным, как говорят в резиденции, пока так и не состоялась. Орлов заявил, что ничего об этом не знает. «Я думаю, что разговор состоится в любом случае. Не принято оставлять людей — тем более избравшихся депутатов — без работы. То есть предложено будет что-то. Та должность, которая не противоречит статусу депутата». По последним слухам, Володин может получить ставку в одном из вузов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикером новой думы Екатеринбурга — по сути, вторым человеком во власти — будет Анна Гурарий, 33-летний директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета. Утром 13 сентября мэр Алексей Орлов согласовал ее кандидатуру с руководством «Единой России». Шокированы все — даже замы главы: до выборов Гурарий не фигурировала ни в каких шорт-листах, ей прочили максимум комиссию по образованию. По словам Орлова, решение у него появилось в ночь после выборов. «Когда доклад был [лидеру ЕР] Дмитрию Анатольевичу Медведеву, губернатор сказал, что пришло в думу много молодых, новых кандидатов (у нас 21 кандидат впервые принимал участие в кампании), и есть очень серьезный запрос на обновление представительной власти. Наверное, с точки зрения политики неожиданная кандидатура, но с точки зрения запроса общества — особенно молодой его части — вполне оправданная. У нас 160 тысяч студентов в городе. Это наше будущее», — объяснил корреспонденту мэр. Но, когда Куйвашев, Орлов и политический вице-губернатор Чемезов праздновали в облисполкоме «Единой России», никакие фамилии не звучали. При этом кандидатуру Гурарий Орлов, по его словам, уже тогда «держал в голове». И предложил ее шефу 11 сентября (в тот же день Гурарий, по слухам, сходила на собеседование к главе региона). Со своим окружением в мэрии Орлов не советовался. Не обсуждал он — опять же, как утверждает сам Орлов, — фамилию Гурарий и с «Синарой», которая поддержала ее на выборах в округе №9. Гурарий для него — равноудаленный от всех представленных в новой думе бизнес-групп депутат. «Она — кандидат от УрФУ, от молодых ученых. Сегодня УрФУ — одно из градообразующих предприятий Екатеринбурга. Все-таки мы и задачу ставим развитие, реализацию [губернаторской] программы „Кампус“. Поэтому все складывается в единую логику», — добавил Орлов. Другим преимуществом Гурарий в глазах Орлова было то, что она «победила в очень конкурентном округе». Ей противостоял депутат Константин Киселев («Яблоко»), финансируемый враждебным администрации миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). «Это еще больше утвердило нас в мысли, что она имеет стержень и очень хороший потенциал», — сказал мэр. И третий плюс, на его взгляд, — «авторитет среди ученых», который Орлов отметил на одной из предвыборных встреч. Возраст Гурарий его не смущает: «Понятно, что опыта надо набираться. Но, с другой стороны, вспоминая себя и многих моих соратников, друзей в таком же возрасте… Мы уже занимали приличные должности в 33 года, поэтому почему нет?» Первым замом Гурарий будет Михаил Матвеев — бывший вице-мэр (1992—2018 гг.), представлявший в прежнем созыве думы интересы «Реновы». Как утверждает Орлов, он сразу предлагал Куйвашеву именно такую расстановку. По его задумке, Матвеев должен будет помогать пока неопытной Гурарий во всех делах. Такую же модель Куйвашев применял в 2018 году, когда — так же неожиданно для многих — назначал Виктора Тестова замом Игоря Володина. Были ли у губернатора какие-то свои идеи, Орлов не в курсе. «Может быть и были, но Евгений Владимирович о них не говорил», — сказал мэр. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, Орлов поделился, что фамилия Павленко — экс-сотрудника УФСБ, которого и считали основным фаворитом, — в его разговоре с Куйвашевым 11 сентября действительно звучала, но от кого именно, раскрывать не стал («Ну ты уже такие детали спрашиваешь»). Сразу несколько источников агентства в муниципальной власти — как чиновники, так и депутаты — высказали опасения, что назначение молодой Гурарий спустя некоторое время приведет к конфликтам внутри новой думы. «Я абсолютно уверен, что не будет никаких конфликтов, это уже моя задача. В общем-то, за два года с половиной года [работы мэром] я многое понял. И считаю, что состав думы — вновь избранный — очень сбалансирован», — прокомментировал эту версию Орлов. По данным URA.RU, свое предложение в эти дни Куйвашеву озвучил и Кочетков, контролировавший думу четыре года и лишенный по итогам выборов большинства голосов. Он предлагал губернатору переназначить пока еще действующего спикера Игоря Володина, которого Орлов хочет сместить уже как минимум год. Однако встреча губернатора с Володиным, как говорят в резиденции, пока так и не состоялась. Орлов заявил, что ничего об этом не знает. «Я думаю, что разговор состоится в любом случае. Не принято оставлять людей — тем более избравшихся депутатов — без работы. То есть предложено будет что-то. Та должность, которая не противоречит статусу депутата». По последним слухам, Володин может получить ставку в одном из вузов.