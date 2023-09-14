Крымский мост отремонтировали после теракта. Фото

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, рабочие, железная дорога
На ремонт моста ушло 59 дней Фото:

Поврежденную при теракте Киева левую часть Крымского моста отремонтировали на один день раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, движение транспорта полностью возобновлено.

«На восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — написал Хуснуллин в Telegram.

Он отметил, что к восстановительным работам приступили уже в день теракта. «Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — заключил Хуснуллин.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, четыре человека погибли. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом ВСУ.

Левая часть моста открыта для движения авто
Левая часть моста открыта для движения авто
Фото:

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Поврежденную при теракте Киева левую часть Крымского моста отремонтировали на один день раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, движение транспорта полностью возобновлено. «На восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — написал Хуснуллин в Telegram. Он отметил, что к восстановительным работам приступили уже в день теракта. «Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — заключил Хуснуллин. Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, четыре человека погибли. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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