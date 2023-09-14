Поврежденную при теракте Киева левую часть Крымского моста отремонтировали на один день раньше заявленного срока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, движение транспорта полностью возобновлено.
«На восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» —
Он отметил, что к восстановительным работам приступили уже в день теракта. «Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — заключил Хуснуллин.
Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, четыре человека погибли. Национальный антитеррористический комитет (НАК) признал произошедшее терактом ВСУ.
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