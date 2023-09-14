В Кургане мигрант с чужими документами пытался подкупить полицейского

В Кургане мигрант пытался дать взятку полицейскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники дорожной полиции в Кургане задержали иностранца, который предъявил чужие документы, а затем попытался дать взятку полицейскому. Впоследствии выяснилось, что мигрант находится в федеральном розыске. О задержании сообщили в УМВД Курганской области.

«В городе Кургане остановлен автомобиль, в котором находился гражданин одной из среднеазиатских республик. <…> гражданин представлялся данными другого человека. Более того с 2020 года находился в федеральном розыске, инициированном коллегами из города Екатеринбурга. <…> В ходе проведения проверочных мероприятий иностранный гражданин предпринял попытку дачи взятки», — информирует сайт управления полиции. Иностранец предложил сотруднику уголовного розыска 46 тысяч рублей, чтобы полицейский отпустил задержанного.

Мигранта задержали, когда выяснилось, что предъявленные им документы принадлежат другому лицу. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске. После этого иностранец предложил деньги сотруднику полиции.

«Следователем СУ СК по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного Кодекса РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу)», — сообщили в полиции. Иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали группу мигрантов. Иностранцы пытались пересечь границу в Курганской и Омской областях.