На Ямале уделят особое внимание информационным технологиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил IT-сферу, как отдельное направление, в котором предстоит провести большую работу. Для этого он назначил своим заместителем директора департамента информационных технологий и связи Константина Оболтина, сообщает URA.RU источник в правительстве.

«Цифровизации на федеральном уровне сейчас уделяется много внимания. У Артюхова в этой области тоже большие планы, поэтому он повысил начальника департамента информационных технологий Оболтина до своего заместителя», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе правительства агентству прокомментировали, почему губернатор выделяет информационные технологии среди прочих направлений. «Ямал находится в российском топе по цифровой трансформации. Множество услуг уже переведены или переводятся в цифровой формат. На Севере с его территориями и климатом это актуально вдвойне. Каждая сфера переживает сейчас переход на цифровые технологии. Поэтому отрасли требуется особое внимание, передовые технологии и квалифицированные специалисты», — ответили там.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов представил новый состав правительства Ямала. В него вошли два новых лица — Константин Оболтин и Александр Емельянов, который будет курировать строительную отрасль, жилищную политику и госжилнадзор региона. Среди заместителей не осталось трех человек из прежней команды — Татьяны Бучковой, Александра Мажарова и Аркадия Бессонова.