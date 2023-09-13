13 сентября 2023

Психолог объяснил жестокость подростков, избивших инвалида в ХМАО

Психолог Долгицкий: подростки избили инвалида в ХМАО из-за отсутствия эмпатии
© Служба новостей «URA.RU»
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У современных подростков стерты границы нормы, считает психолог
У современных подростков стерты границы нормы, считает психолог Фото:

Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков из Нижневартовска (ХМАО), избивших юношу-инвалида, размытием границ нормы в современном обществе. Своими размышлениями психолог поделился в беседе с корреспондентом агентства URA.RU.

«Сегодня, когда общество у нас сформировалось в условиях отсутствия порядка, представления о том, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“, начали все чаще появляться подобные проявления жестокости. Отсутствие эмпатии — основная причина, которая толкает детей к такому поведению. Это поколение нулевых, периода активного роста потребления, роста свободы, когда норма только мешала. Обществу потребителей не нужны границы», — объяснил Долгицкий журналисту агентства.

Что касается психологии поведения людей с инвалидностью, по словам Долгицкого, они, как правило, в большинстве случаев изначально выступают в позиции жертвы. Именно поэтому такие люди чаще других подвергаются насилию со стороны общества.

Ранее URA.RU писало о том, что в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело по факту избиения толпой юноши-инвалида Сергея из Нижневартовска. Личности участников инцидента установлены, это подростки от 12 до 19 лет.

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Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков из Нижневартовска (ХМАО), избивших юношу-инвалида, размытием границ нормы в современном обществе. Своими размышлениями психолог поделился в беседе с корреспондентом агентства URA.RU. «Сегодня, когда общество у нас сформировалось в условиях отсутствия порядка, представления о том, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“, начали все чаще появляться подобные проявления жестокости. Отсутствие эмпатии — основная причина, которая толкает детей к такому поведению. Это поколение нулевых, периода активного роста потребления, роста свободы, когда норма только мешала. Обществу потребителей не нужны границы», — объяснил Долгицкий журналисту агентства. Что касается психологии поведения людей с инвалидностью, по словам Долгицкого, они, как правило, в большинстве случаев изначально выступают в позиции жертвы. Именно поэтому такие люди чаще других подвергаются насилию со стороны общества. Ранее URA.RU писало о том, что в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело по факту избиения толпой юноши-инвалида Сергея из Нижневартовска. Личности участников инцидента установлены, это подростки от 12 до 19 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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