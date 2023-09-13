Психолог объяснил жестокость подростков, избивших инвалида в ХМАО

Психолог Долгицкий: подростки избили инвалида в ХМАО из-за отсутствия эмпатии

14 сентября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

У современных подростков стерты границы нормы, считает психолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков из Нижневартовска (ХМАО), избивших юношу-инвалида, размытием границ нормы в современном обществе. Своими размышлениями психолог поделился в беседе с корреспондентом агентства URA.RU. «Сегодня, когда общество у нас сформировалось в условиях отсутствия порядка, представления о том, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“, начали все чаще появляться подобные проявления жестокости. Отсутствие эмпатии — основная причина, которая толкает детей к такому поведению. Это поколение нулевых, периода активного роста потребления, роста свободы, когда норма только мешала. Обществу потребителей не нужны границы», — объяснил Долгицкий журналисту агентства. Что касается психологии поведения людей с инвалидностью, по словам Долгицкого, они, как правило, в большинстве случаев изначально выступают в позиции жертвы. Именно поэтому такие люди чаще других подвергаются насилию со стороны общества. Ранее URA.RU писало о том, что в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело по факту избиения толпой юноши-инвалида Сергея из Нижневартовска. Личности участников инцидента установлены, это подростки от 12 до 19 лет.

Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков из Нижневартовска (ХМАО), избивших юношу-инвалида, размытием границ нормы в современном обществе. Своими размышлениями психолог поделился в беседе с корреспондентом агентства URA.RU. «Сегодня, когда общество у нас сформировалось в условиях отсутствия порядка, представления о том, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“, начали все чаще появляться подобные проявления жестокости. Отсутствие эмпатии — основная причина, которая толкает детей к такому поведению. Это поколение нулевых, периода активного роста потребления, роста свободы, когда норма только мешала. Обществу потребителей не нужны границы», — объяснил Долгицкий журналисту агентства. Что касается психологии поведения людей с инвалидностью, по словам Долгицкого, они, как правило, в большинстве случаев изначально выступают в позиции жертвы. Именно поэтому такие люди чаще других подвергаются насилию со стороны общества. Ранее URA.RU писало о том, что в следственном комитете ХМАО возбуждено уголовное дело по факту избиения толпой юноши-инвалида Сергея из Нижневартовска. Личности участников инцидента установлены, это подростки от 12 до 19 лет.