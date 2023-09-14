В санкционный список США попал челябинский тракторный завод

США ввели санкции против «ЧТЗ-Уралтрак»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В список санкций против физических и юридических лиц из России попал завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Об этом стало известно из документа, который опубликован 14 сентября на официальном сайте Минфина США.
«ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ („ЧТЗ-Уралтрак“). Челябинск, Россия», — указано в санкционном списке.
7 сентября ограничения Вашингтона коснулись хакеров из Челябинска. В очередном обновлении списка появились имена Максима Халиуллина и Дмитрия Путилина.
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