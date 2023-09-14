В санкционный список США попал челябинский тракторный завод

14 сентября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против «ЧТЗ-Уралтрак» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В список санкций против физических и юридических лиц из России попал завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Об этом стало известно из документа, который опубликован 14 сентября на официальном сайте Минфина США. «ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ („ЧТЗ-Уралтрак“). Челябинск, Россия», — указано в санкционном списке. 7 сентября ограничения Вашингтона коснулись хакеров из Челябинска. В очередном обновлении списка появились имена Максима Халиуллина и Дмитрия Путилина.

В список санкций против физических и юридических лиц из России попал завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Об этом стало известно из документа, который опубликован 14 сентября на официальном сайте Минфина США. «ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ („ЧТЗ-Уралтрак“). Челябинск, Россия», — указано в санкционном списке. 7 сентября ограничения Вашингтона коснулись хакеров из Челябинска. В очередном обновлении списка появились имена Максима Халиуллина и Дмитрия Путилина.