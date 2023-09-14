В санкционный список США попал челябинский тракторный завод

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США ввели санкции против «ЧТЗ-Уралтрак» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В список санкций против физических и юридических лиц из России попал завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Об этом стало известно из документа, который опубликован 14 сентября на официальном сайте Минфина США.

«ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ („ЧТЗ-Уралтрак“). Челябинск, Россия», — указано в санкционном списке.

7 сентября ограничения Вашингтона коснулись хакеров из Челябинска. В очередном обновлении списка появились имена Максима Халиуллина и Дмитрия Путилина.

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В список санкций против физических и юридических лиц из России попал завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Об этом стало известно из документа, который опубликован 14 сентября на официальном сайте Минфина США. «ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ („ЧТЗ-Уралтрак“). Челябинск, Россия», — указано в санкционном списке. 7 сентября ограничения Вашингтона коснулись хакеров из Челябинска. В очередном обновлении списка появились имена Максима Халиуллина и Дмитрия Путилина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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